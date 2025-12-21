Prev
Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 21, 2025, 08:14 PM IST

આ ખેલાડીઓના કારણે U19 એશિયા કપની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાન સામે હારી ગયું ભારત! આખો દેશ થયો શર્મસાર

Under 19 Asia Cup 2025 Final: અંડર-19 એશિયા કપની ફાઇનલ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે દુબઈના આઈસીસી એકેડેમી ગ્રાઉન્ડ પર રમાઈ હતી. પાકિસ્તાને ફાઈનલમાં ભારતને 191 રનથી હરાવ્યું હતું. પાકિસ્તાને 348 રનનો ટારગેટ આપ્યો હતો. આ લક્ષ્યનો પીછો કરતા ટીમ ઈન્ડિયા 26.2 ઓવરમાં માત્ર 156 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. હવે, અમે તમને પાંચ ભારતીય ખેલાડીઓ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેમણે ફાઈનલમાં ટીમ ઈન્ડિયાની હારમાં ફાળો આપ્યો હતો. જો તેઓએ સારું પ્રદર્શન કર્યું હોત તો મેચનું પરિણામ અલગ હોત.

વૈભવ સૂર્યવંશી

ભારતનો 14 વર્ષીય વિસ્ફોટક બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી પાકિસ્તાન સામે એશિયા કપ ફાઇનલમાં ફ્લોપ ગયો. તે 10 બોલમાં 26 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. તેની પાસેથી મોટી ઇનિંગની અપેક્ષા હતી.

આયુષ મ્હાત્રે

પાકિસ્તાન સામેની અંડર-19 એશિયા કપ ફાઇનલમાં કેપ્ટન આયુષ મ્હાત્રેનું બેટ પણ શાંત રહ્યું. મ્હાત્રે 7 બોલમાં માત્ર 2 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો.

એરોન જ્યોર્જ

348 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, ટીમ ઇન્ડિયાનો ટોપ ઓર્ડર સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયો. એરોન જ્યોર્જ પણ સારા રન બનાવી શક્યો નહીં. તે 9 બોલમાં 16 રન બનાવીને આઉટ થયો.

અભિજ્ઞાન કુંડુ

મલેશિયા સામે બેવડી સદી ફટકારનાર અભિજ્ઞાન કુંડુ પણ ફાઇનલમાં પ્રભાવ પાડી શક્યો નહીં. તે પણ સારા રન બનાવી શક્યો નહીં. કુંડુ 20 બોલમાં 13 રન બનાવીને આઉટ થયો.

કિશન કુમાર સિંહ

પાકિસ્તાન સામેની અંડર-19 એશિયા કપ ફાઇનલમાં કિશન કુમાર સિંહ પોતાની બોલિંગથી ખૂબ મોંઘો સાબિત થયો. તેણે 5 ઓવરમાં 10ની ઇકોનોમી રેટથી બોલિંગ કરી, 50 રન આપ્યા અને એક પણ વિકેટ લીધી નહીં.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

