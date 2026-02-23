Prev
સાઉથ આફ્રિકા સામેની હાર ભારત માટે સારો સંકેત ? બની રહ્યો છે 2011 જેવો ગજબ સંયોગ

IND vs SA : ભારતીય ટીમને 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં પહેલીવાર હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. સુપર 8માં સાઉથ આફ્રિકાએ ભારતને 76 રનથી હરાવ્યું. આ હાર ભારત માટે સારો સંકેત સાબિત થઈ શકે છે, કારણ કે 2011ના વર્લ્ડ કપ જેવો એક સંયોગ બની રહ્યો છે, જે વર્લ્ડ કપમાં ભારતની જીત તરફ ઈશારો કરી રહ્યો છે.  

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 23, 2026, 12:41 PM IST
  • સુપર 8માં ભારતીય ટીમની ખરાબ શરૂઆત
  • સાઉથ આફ્રિકા સામે 76 રનથી મોટી હાર
  • સાઉથ આફ્રિકા સામે હારવાથી 2011 જેવો જ સંયોગ બન્યો

સાઉથ આફ્રિકા સામેની હાર ભારત માટે સારો સંકેત ? બની રહ્યો છે 2011 જેવો ગજબ સંયોગ

IND vs SA : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના સુપર 8 રાઉન્ડમાં ભારતીય ટીમની શરૂઆત ખરાબ રહી છે. ટીમને સાઉથ આફ્રિકા સામે 76 રનથી મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ હારથી ટીમ ઈન્ડિયા માટે સેમિફાઈનલમાં પહોંચવાનો માર્ગ વધુ મુશ્કેલ બન્યો છે, કારણ કે તેનો નેટ રન રેટ પણ ઘણો ખરાબ થયો છે. 20 ઓવરમાં 188 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા ભારત ફક્ત 111 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. આ હાર બાદ એક ગજબ સંયોગ બની રહ્યો છે, જે સંભવિત ટ્રોફી જીતનો સંકેત આપે છે.

2011ના વર્લ્ડ કપમાં પણ થયું હતું આવું

2011નો વનડે વર્લ્ડ કપ ભારત અને બાંગ્લાદેશમાં રમાયો હતો. ભારતે શ્રીલંકાને હરાવીને વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. આ ટુર્નામેન્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયા માત્ર એક જ મેચ હારી હતી અને એ પણ સાઉથ આફ્રિકા સામે, જેમાં ભારતની ત્રણ વિકેટથી હાર થઈ હતી. આ હાર બાદ ટીમ ઈન્ડિયાએ શાનદાર વાપસી કરી અને ટ્રોફી જીતી. 

ત્યાર બાદ ભારતીય ટીમે 2016માં ઘરઆંગણે T20 વર્લ્ડ કપ રમ્યો હતો, પરંતુ આફ્રિકા સામે રમવાની તક મળી નહોતી. 2023ના ODI વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય ટીમ ઘરઆંગણે ફાઇનલમાં પહોંચી હતી અને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે હારી ગઈ હતી, ત્યારે ટીમ ઈન્ડિયાએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 243 રનના મોટા માર્જિનથી મેચ જીતી હતી.

આ વર્લ્ડ કપમાં પણ બની રહ્યો છે ગજબ સંયોગ

હવે, આ T20 વર્લ્ડ કપમાં પણ સાઉથ આફ્રિકાએ ટીમ ઈન્ડિયાને હરાવી છે. વર્લ્ડ કપ મેચો પણ ભારતમાં રમાઈ રહી છે. આ રીતે સાઉથ આફ્રિકા સામે હારવાથી 2011 જેવો જ સંયોગ સર્જાઈ રહ્યો છે. હવે એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે શું ભારત 2011ની જેમ આ વખતે પણ વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી ઉપાડી શકશે કે નહીં.

જો કે, આ બિલકુલ સરળ નહીં હોય કારણ કે ભારતીય ટીમને સુપર-8માં ઝિમ્બાબ્વે અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે રમવાનું છે અને ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી બંને ટીમોનું પ્રદર્શન શાનદાર રહ્યું છે. ભારત હવે સુપર 8માં 26 ફેબ્રુઆરીએ ચેન્નાઈના એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે રમાશે. આ પછી ટીમ ઈન્ડિયા 1 માર્ચે કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ સ્ટેડિયમમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે તેની છેલ્લી સુપર 8 મેચ રમશે.

