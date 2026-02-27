Prev
કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવની આ ભૂલ પડશે ભારે ! ભારત વર્લ્ડ કપમાંથી થઈ શકે છે બહાર

India vs West Indies : ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે 1 માર્ચે રમાનારી મેચ ગ્રુપ-1માંથી બીજી સેમિફાઇનલ ટીમ નક્કી કરશે. દક્ષિણ આફ્રિકા આ ગ્રુપમાંથી સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયું છે, જ્યારે ઝિમ્બાબ્વે બહાર થઈ ગયું છે. હવે ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે જંગ છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 27, 2026, 12:24 PM IST
  • ભારતની ઝિમ્બાબ્વે સામે 72 રનથી શાનદાર જીત
  • હવે ભારત 1 માર્ચના રોજ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ટકરાશે
  • આ મેચ જે ટીમ જીતશે તે સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે

કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવની આ ભૂલ પડશે ભારે ! ભારત વર્લ્ડ કપમાંથી થઈ શકે છે બહાર

India vs West Indies : ભારતીય ટીમે T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ઝિમ્બાબ્વે સામે 72 રનથી શાનદાર જીત મેળવી. આ જીત સાથે સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમે સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની પોતાની આશા જીવંત રાખી છે. હવે ભારત 1 માર્ચના રોજ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ટકરાશે.

ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચેની આ મેચ જે પણ ટીમ જીતશે તે સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે. ઝિમ્બાબ્વે સામે ભારતની જીત સાથે દક્ષિણ આફ્રિકા ગ્રુપ-1ની સેમિફાઇનલમાં પહોંચી ગયું છે, જ્યારે ઝિમ્બાબ્વે સેમિફાઇનલની રેસમાંથી બહાર થઈ ગયું છે.

...તો નેટ રન રેટ બગાડશે ખેલ

હવે જો વરસાદ કે કોઈ અન્ય કારણોસર ભારત-વેસ્ટ ઇન્ડીઝ મેચ રદ થાય તો બંને ટીમોને 1-1 પોઇન્ટ મળશે. આ કિસ્સામાં ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ બંનેના 3-3 પોઇન્ટ હશે. પરંતુ નેટ રન રેટ (NRR) ભારતનો ખેલ બગાડી શકે છે.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ઝિમ્બાબ્વે સામે 101 રનના મોટા માર્જિનથી જીત નોંધાવી, જેના કારણે નેટ રન રેટ +1.791 છે. ભારતનો નેટ રન રેટ હાલમાં -0.100 છે, જે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ કરતા ખરાબ છે. જો મેચ રદ થાય તો વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સારી નેટ રન રેટના કારણે સેમિફાઇનલમાં પહોંચી જશે અને ભારત ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે.

કેપ્ટન સૂર્યાની આ ભૂલ પડી શકે છે ભારે ! 

જો આવું થાય, તો કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવની રણનીતિ પર પ્રશ્નો ઉભા થઈ શકે છે. ઝિમ્બાબ્વે સામેની મેચમાં તેણે જસપ્રીત બુમરાહ અને હાર્દિક પંડ્યાની ઓવરો પુરી કરાવી નહોતી. તેના બદલે શિવમ દુબેએ બે ઓવર ફેંકી, જેમાં 46 રન આપ્યા. જો ભારત ઝિમ્બાબ્વે સામે 108 રન કે તેથી વધુ રનથી જીત્યું હોત, તો તેમનો નેટ રન રેટ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ કરતા વધારે હોત અને વરસાદની સ્થિતિમાં પણ ટીમ સુરક્ષિત હોત.

જો કે, હવામાન વિભાગ અનુસાર, રવિવારે 1 માર્ચે કોલકાતામાં હવામાન સ્વચ્છ રહેવાની ધારણા છે. દિવસનું તાપમાન લગભગ 34 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેશે. સાંજે તાપમાન 25-26 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી ઘટી જશે. સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થનારી મેચ દરમિયાન વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી.

