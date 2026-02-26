ભારતને સેમિફાઈનલમાં જતા રોકશે આ 3 ફેક્ટર્સ, જો તોડ ના મળ્યો તો આજે જ બંધ થઈ જશે રસ્તા !
Team India Semifinal Scenario : ભારતને T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમિફાઈનલમાં પહોંચવા માટે તેની બાકીની બંને મેચો જીતવી પડશે. પ્રથમ મેચ ઝિમ્બાબ્વે સામે છે અને ત્યારબાદ બીજી મેચ વેસ્ટ ઇન્ડિઝ સામે રમવાની છે. આ ઉપરાંત તેને બીજી મેચોના પરિણામ પર પણ નિર્ભર રહેવું પડશે.
Team India Semifinal Scenario : ભારત માટે હાલ કરો યા મરો જેવી પરિસ્થિતિ છે. ભારતને સેમિફાઈનલમાં પહોંચવા માટે બાકીની બંને મેચો માત્ર જીતવાની જ નથી, પરંતુ મોટા માર્જિનથી જીતવી પડશે. પ્રથમ મેચ ઝિમ્બાબ્વે સામે આજે રમાશે અને ત્યારબાદ વેસ્ટ ઇન્ડિઝ સામે 1 માર્ચે બીજી મેચ રમવાની છે.
ભારત પાસે હજુ પણ સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની તક છે, પરંતુ તેના માટે આગામી બંને મેચમાં મજબૂત પ્રદર્શન જરૂરી છે. જો ટીમ સારા અંતરથી જીત મેળવે તો સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની શક્યતા વધી શકે છે. આ ઉપરાંત તેને બીજી મેચોના પરિણામ પર નજર રાખવી પડશે.
ભારતને સેમિફાઈનલમાં જતા રોકશે આ 3 ફેક્ટર્સ
નેટ રન રેટ
જો ભારત પહેલા બેટિંગ કરીને 180 રન બનાવે, તો સેમિફાઇનલની દોડમાં આગળ રહેવા માટે ઝિમ્બાબ્વેને લગભગ 60 રનથી હરાવવું જરૂરી બનશે. જો ભારત ઝિમ્બાબ્વેને હરાવે, તો ત્યારબાદ વેસ્ટ ઇન્ડિઝ સામેની મેચમાં પણ મોટી લીડથી જીત મેળવવી પડશે જેથી નેટ રન રેટ મજબૂત બને.
આ ઉપરાંત વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સાઉથ આફ્રિકાને 5 રનથી હરાવે અને સાઉથ આફ્રિકા ઝિમ્બાબ્વેને હરાવે તો ભારતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની મેચ ઓછામાં ઓછા 64 રનથી જીતવી પડશે.
પોઈન્ટ ગણિત
જો ભારત, વેસ્ટ ઇન્ડિઝ અને દક્ષિણ આફ્રિકા બે-બે મેચો જીતે છે અને પોઈન્ટ 4-4 થશે, આવી સ્થિતિમાં જે ટીમનો નેટ રન રેટ સારો હશે, તે સેમિફાઈનલમાં પહોંચશે.
જો ભારત એક પણ મેચ હારે તો...
ભારત જો બંનેમાંથી એક પણ મેચ હારી જાય તો સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની શક્યતા લગભગ સમાપ્ત થઈ શકે છે. ગ્રુપમાં રહેલી વેસ્ટ ઇન્ડિઝ અને દક્ષિણ આફ્રિકામાંથી એક ટીમ બાકીની મેચો જીતીને સેમિફાઈનલમાં પહોંચી શકે છે. આ ટીમોના પરિણામો પણ મહત્વના રહેશે. જો કેટલીક મેચોના પરિણામો ભારતના પક્ષમાં આવે તો સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની દોડ વધુ રસપ્રદ બની શકે છે.
