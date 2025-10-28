Prev
ભારત કે ઓસ્ટ્રેલિયા...વરસાદના કારણે સેમિફાઇનલ રદ થાય તો કોણ રમશે વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ ? જાણો શું છે નિયમ

India vs Australia Womens World Cup Semifinal : ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગયો છે. ટુર્નામેન્ટમાં ત્રણ મેચ બાકી છે. બે સેમિફાઇનલ અને રોમાંચક ફાઇનલ બાકી છે. પહેલી સેમિફાઇનલ 29 ઓક્ટોબરે ગુવાહાટીમાં ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 28, 2025, 01:55 PM IST

India vs Australia Womens World Cup Semifinal : ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025ની પહેલી સેમિફાઇનલ 29 ઓક્ટોબરે ગુવાહાટીમાં ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાશે. ત્યારબાદ યજમાન ભારત 30મીએ નવી મુંબઈમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયાનો સામનો કરશે. બીજી સેમિફાઇનલ દરમિયાન વરસાદ પડવાની શક્યતા છે, જે બંને ટીમો માટે ચિંતાનો વિષય છે.

ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે ચાહકો અને બંને ટીમો ચિંતિત છે કે જો વરસાદ રમતને બગાડે તો શું થશે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC)એ આવી પરિસ્થિતિઓને પહોંચી વળવા માટે નિયમો બનાવ્યા છે. સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ બંને માટે રિઝર્વ ડે રાખવામાં આવ્યો છે.

રિઝર્વ ડેના નિયમો

ICCના નિયમો અનુસાર, મેચ નિર્ધારિત દિવસે પૂર્ણ કરવા માટે દરેક પ્રયાસ કરવામાં આવશે, ભલે ઓવરની સંખ્યા ઘટાડવી પડે. જો વરસાદને કારણે રમત વિક્ષેપિત થાય છે અને તે જ દિવસે મેચ ફરી શરૂ ન થઈ શકે, તો રિઝર્વ ડેના દિવસે મેચ ત્યાંથી ફરી શરૂ થશે જ્યાંથી તેને રોકી હતી. 

જો બંને દિવસે વરસાદ પડે તો શું ?

જો રિઝર્વ ડે પર રમત શક્ય ન બને, તો નિર્ણય ગ્રુપ સ્ટેજ પોઈન્ટ ટેબલમાં તેમના રેન્કિંગના આધારે કરવામાં આવશે. જો બંને સેમીફાઈનલ વરસાદને કારણે ધોવાઈ જાય, તો ગ્રુપ સ્ટેજની ટોચની બે ટીમો ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઈંગ્લેન્ડ ફાઇનલમાં પહોંચશે. જો ફાઇનલ મેચ પણ બંને દિવસે (નિર્ધારિત દિવસ અને રિઝર્વ ડે) રમી શકાતી નથી તો, ટ્રોફી બે ફાઇનલિસ્ટ વચ્ચે વહેંચવામાં આવશે. આમ, જો ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા સેમીફાઈનલ મેચ રદ કરવામાં આવે, તો ઓસ્ટ્રેલિયા ટ્રોફી જીતી જશે, કારણ કે તેઓ પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ પર છે. 

મુંબઈ હવામાન આગાહી

બીબીસી વેધર મુજબ, બપોરે 3:00 વાગ્યે રમત શરૂ થયા પછી વરસાદની પ્રબળ સંભાવના છે, સાંજ સુધીમાં 40-70% વરસાદની સંભાવના છે. સારા સમાચાર એ છે કે 31 ઓક્ટોબર આ મેચ માટે રિઝર્વ ડે નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. જો કે, તે દિવસની આગાહી વધુ ભયાનક છે. શુક્રવારે મેચની શરૂઆતમાં વરસાદની પ્રબળ સંભાવના છે, જેની સંભાવના 70% છે.

