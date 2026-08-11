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ભારત-પાકિસ્તાન સહિત આ 10 ટીમો 2027 વર્લ્ડ કપ માટે ફાઇનલ, 2 વખતની ચેમ્પિયન વેસ્ટઇન્ડીઝનું તૂટ્યું દિલ

Teams Qualified for World Cup: 2027 ના વનડે વિશ્વકપમાં કુલ 14 ટીમો ભાગ લેવાની છે, જેમાંથી 10 ટીમનું નામ ફાઇનલ થઈ ગયું છે. આવો જાણીએ આગામી વન઼ે વિશ્વકપમાં સીધો પ્રવેશ કરનારી 10 ટીમો કઈ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 11, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:33 AM IST
ભારત-પાકિસ્તાન સહિત આ 10 ટીમો 2027 વર્લ્ડ કપ માટે ફાઇનલ, 2 વખતની ચેમ્પિયન વેસ્ટઇન્ડીઝનું તૂટ્યું દિલ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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