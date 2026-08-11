/ભારત-પાકિસ્તાન સહિત આ 10 ટીમો 2027 વર્લ્ડ કપ માટે ફાઇનલ, 2 વખતની ચેમ્પિયન વેસ્ટઇન્ડીઝનું તૂટ્યું દિલ

Teams Qualified for 2027 World Cup: 2027 વનડે વિશ્વકપમાં કુલ 14 ટીમો ભાગ લેવાની છે. ICCએ આ વખતે મોટા સ્તર પર ટૂર્નામેન્ટનું આયોજન કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. સાઉથ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામીબિયામાં વિશ્વકપનું આયોજન થશે. આ મોટી ટૂર્નામેન્ટમાં 9 ટીમોએ પોતાની જગ્યા બનાવી લીધી હતી. પરંતુ હવે અફઘાનિસ્તાને ત્રીજી વનડે મેચમાં આયર્લેન્ડને 3 વિકેટથી હરાવી વિશ્વકપમાં સીધો પ્રવેશ મેળવી લીધો છે. તેવામાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝે વિશ્વકપ રમવા માટે ક્વોલીફાયર રાઉન્ડ રમવો પડશે.
2027 વનડે વિશ્વકપમાં ક્વોલીફાઇ કરનારી 10 ટીમો
સાઉથ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામીબિયા 2027 વનડે વિશ્વકપના યજમાન છે. આ કારણે આફ્રિકા અને ઝિમ્બાબ્વેને ટૂર્નામેન્ટમાં સીધો પ્રવેશ મળ્યો છે. આઈસીસીના નિયમો અનુસાર 10 ટીમોને વિશ્વકપમાં સીધું સ્થાન મળશે, બે યજમાનોને હટાવી વનડે રેન્કિંગની ટોપ-8 ટીમ સીધો પ્રવેશ મેળવી શકે છે. અફઘાનિસ્તાન રેન્કિંગમાં નીચે હતું પરંતુ આયર્લેન્ડને હરાવ્યા બાદ તે આઠમાં સ્થાને આવી ગયું અને વિશ્વકપમાં પ્રવેશ મેળવી લીધો. નીચે વિશ્વકપ માટે પ્રવેશ મેળવનારી તમામ 10 ટીમોનું લિસ્ટ છે.
દક્ષિણ આફ્રિકા (યજમાન)
ઝિમ્બાબ્વે (યજમાન)
ભારત
ઓસ્ટ્રેલિયા
ન્યુઝીલેન્ડ
પાકિસ્તાન
ઇંગ્લેન્ડ
બાંગ્લાદેશ
શ્રીલંકા
અફઘાનિસ્તાન
2027 વનડે વિશ્વકપમાં જગ્યા બનાવવા માટે 4 સ્પોટ ખાલી
2027 વનડે વિશ્વકપમાં 14 ટીમો ભાગ લેશે, જેમાંથી 10 ટીમ ફાઈનલ થઈ ગઈ છે અને બાકીના ચાર સ્થાન માટે 10 ટીમો વચ્ચે ક્વોલીફાયર રમાશે, જેમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને આયર્લેન્ડ સામેલ છે. આ સિવાય ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ લીગ 2ની ટોપ ચાર અને ક્વોલીફાયર પ્લે-ઓફની ટોપ 4 ટીમ ભાગ લેશે. આ 10 ટીમો વચ્ચે 22 ફેબ્રુઆરીથી 23 માર્ચ વચ્ચે ક્વોલીફાયરનું આયોજન થશે અને ત્યારબાદ નક્કી થશે કે અન્ય કઈ ચાર ટીમ વિશ્વકપમાં પ્રવેશ મેળવે છે.