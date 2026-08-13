/એશિયન ગેમ્સમાં આ તારીખે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે મહામુકાબલો! પુરુષ-મહિલા ટીમનું શેડ્યૂલ જાહેર

Asian Games 2026 Cricket Full Schedule: એશિયન ગેમ્સ 2026માં ક્રિકેટની જોરદાર વાપસી થવા જઈ રહી છે. જાપાનમાં યોજાનારી ગેમ્સમાં ક્રિકેટ ચોથી વખત એશિયન ગેમ્સનો હિસ્સો બનશે. પુરુષ અને મહિલા બન્ને વર્ગના મેચ T20 ફોર્મેટમાં રમાશે. મહિલા ક્રિકેટ ટૂર્નામેન્ટ 17 થી 22 સપ્ટેમ્બર સુધી, જ્યારે પુરુષ ટૂર્નામેન્ટ 24 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબર સુધી યોજાશે. આવો જાણીએ એશિયન ગેમ્સમાં ભારત અને પાકિસ્તાન (IND vs PAK Match)નો મેચ કઈ તારીખે થઈ શકે છે.
પુરુષ વર્ગમાં 10 ટીમો
પુરુષ વર્ગમાં કુલ 10 ટીમો ભાગ લેશે. તેમાં ભારત, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ, અફઘાનિસ્તાન, જાપાન, નેપાળ, હોંગકોંગ ચીન, મલેશિયા અને ઓમાન સામેલ છે. ભારત, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશને સીધી ક્વાર્ટર-ફાઇનલમાં જગ્યા આપવામાં આવી છે.
અફઘાનિસ્તાન, જાપાન અને નેપાળ ગ્રુપ Aમાં છે, જ્યારે હોંગકોંગ ચીન, મલેશિયા અને ઓમાન ગ્રુપ Bમાં છે. દરેક ગ્રુપની ટોપ બે ટીમો ક્વાર્ટર-ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાઇ કરશે. બન્ને ગ્રુપમાંથી ટોપ બે ટીમો ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચશે.
મહિલા ક્રિકેટમાં 8 ટીમો કઈ-કઈ છે?
મહિલા ક્રિકેટમાં કુલ 8 ટીમો ભાગ લેશે અને બધી ટીમો સીધી ક્વાર્ટર ફાઇનલથી પોતાનું અભિયાન શરૂ કરશે.
મહિલા ક્રિકેટ: એશિયન ગેમ્સ 2026 શેડ્યૂલ
ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં આ ટીમ સામે ટકરાશે ભારત
ભારત ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં જાપાન સામે ટકરાશે. આ મેચમાં જીતનારી ટીમનો સામનો સેમિફાઇનલમાં બાંગ્લાદેશ અને ચીન વચ્ચે થનારા મેચની વિજેતા સામે થશે. પાકિસ્તાનની ટીમ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં થાઈલેન્ડ સામે રમશે અને જીતવા પર તેનો સામનો શ્રીલંકા કે મલેશિયા સાથે થઈ શકે છે.