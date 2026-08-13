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એશિયન ગેમ્સમાં આ તારીખે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે મહામુકાબલો! પુરુષ-મહિલા ટીમનું શેડ્યૂલ જાહેર

Asian Games 2026 Cricket Full Schedule: એશિયન ગેમ્સ 2026માં ક્રિકેટમાં પુરુષ અને મહિલા બન્ને વર્ગના મેચ T20 ફોર્મેટમાં રમાશે. મહિલા ક્રિકેટ ટૂર્નામેન્ટ 17 થી 22 સપ્ટેમ્બર સુધી, જ્યારે પુરુષ ટૂર્નામેન્ટ 24 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબર સુધી યોજાશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 13, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:18 PM IST
એશિયન ગેમ્સમાં આ તારીખે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે મહામુકાબલો! પુરુષ-મહિલા ટીમનું શેડ્યૂલ જાહેર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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