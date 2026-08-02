/આજે ભારત-પાકિસ્તાનનો મહામુકાબલો! જાણો ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે LIVE જોઈ શકશો

Ind VS Pak Match: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ દરેક ક્રિકેટ ચાહકોનું ધ્યાન ખેંચે છે. ટીમ ઇન્ડિયા ટૂંકા વિરામ પર હોવાથી, ચાહકો આ મેચ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, અને હરભજન સિંહ, સુરેશ રૈના અને શિખર ધવન જેવા દિગ્ગજો ટીમનો ભાગ હોવાથી, ઉત્સાહ ફક્ત વધે છે.
થોડા કલાકોમાં, ઇન્ડિયા રોયલ્સ અને પાકિસ્તાન પેન્થર્સ એશિયન લિજેન્ડ્સ લીગમાં ટકરાશે. દરેકના મનમાં પ્રશ્ન એ છે કે શું શિખર ધવન, હરભજન સિંહ અને સુરેશ રૈના જેવા દિગ્ગજો આ મેચમાં પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવશે.
ગયા વર્ષથી બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો તણાવપૂર્ણ છે. ગયા વર્ષથી, ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કોઈ પણ મેચમાં હાથ મિલાવવામાં આવ્યો નથી. જ્યારે આ મુદ્દો ઘણી વખત વકર્યો છે, ત્યારે હવે પરિસ્થિતિ સામાન્ય થઈ ગઈ છે. પહેલગામ હુમલા પછી, હરભજન સિંહ અને શિખર ધવને પાકિસ્તાન સામેની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન્સ લીગ મેચનો વિરોધ કર્યો હતો, જેના કારણે મેચ રદ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ હવે જોવાનું બાકી છે કે શું આ ખેલાડીઓ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવશે.
મેચ ક્યારે શરૂ થશે?
આ મેચ ઝામ્બિયામાં સાંજે 4 વાગ્યે શરૂ થશે. ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ શિખર ધવન કરી રહ્યા છે, પરંતુ તે પાછલી મેચમાં રમ્યા નહોતા. નમન ઓઝાએ બાંગ્લાદેશ ટાઇગર્સ સામે ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. હરભજન સિંહ, સુરેશ રૈના, યુસુફ પઠાણ, દિનેશ કાર્તિક, અંબાતી રાયડુ અને સ્ટુઅર્ટ બિન્ની જેવા અનુભવી ખેલાડીઓ લીગ માટે ભારતની ટીમનો ભાગ છે. આમાંથી કોઈ પણ ખેલાડી બાંગ્લાદેશ ટાઇગર્સ સામે રમ્યો નથી. જોકે, તે જોવાનું બાકી છે કે તેઓ પાકિસ્તાન પેન્થર્સ સામે રમશે કે નહીં. હાથ મિલાવવાની શક્યતા પણ ઓછી લાગે છે, કારણ કે મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 સુધી હાથ ન મિલાવવાનો અમલ કરવામાં આવ્યો હતો.
ભારત જીત સાથે શરૂઆત
ભારતે લીગની શરૂઆત જીત સાથે કરી હતી. તેઓએ બાંગ્લાદેશ ટાઇગર્સ સામે 19 રનથી જીત મેળવી હતી. ઇન્ડિયા રોયલ્સ હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં ત્રીજા સ્થાને છે. આ દરમિયાન, પાકિસ્તાન એશિયન સ્ટાર્સ સામે પોતાની શરૂઆતની મેચ હારી ગયું હતું અને હવે ટેબલમાં તળિયે છે. હવે, એ જોવાનું બાકી છે કે ભારત રોયલ્સ સામે જીત મેળવી શકશે કે નહીં.