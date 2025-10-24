Women’s World Cup 2025: સેમીફાઈનલ ચોડો, હવે તો ફાઇનલ રમશે ટીમ ઈન્ડિયા! બની ગયો સંયોગ
India Scenario in Women's World Cup 2025: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે 23 ઓક્ટોબરે કરો યા મરો મુકાબલામાં ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવી વિશ્વકપ-2025ની સેમીફાઈનલમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે. હવે એક એવો સંયોગ બન્યો છે, જેનાથી લાગી રહ્યું છે કે ભારત આ વિશ્વકપની ફાઈનલમાં પહોંચી શકે છે.
India Scenario in Women’s World Cup 2025: ટીમ ઈન્ડિયા મહિલા વિશ્વકપ 2025ની સેમીફાઇનલમાં પહોંચી ગઈ છે. પરંતુ સેમીફાઇનલની વાત જ કેમ કરવી, જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયા ફાઇનલ રમવાની છે. હવે તમે કહેશો કે આ કઈ રીતે બની શકે. તો એવું અમે નથી કહી રહ્યાં પરંતુ મહિલા વનડે વિશ્વકપનો ઈતિહાસ બોલી રહ્યો છે. આ આઈસીસી ટૂર્નામેન્ટના ઈતિહાસમાં ત્રીજીવાર એવું સમીકરણ બન્યું છે, ત્યારબાદ ટીમ ઈન્ડિયાની હવે ફાઇનલમાં રમવાની આશા વધુ છે.
સેમીફાઈનલ છોડો, ફાઈનલ રમશે!
આ કેવી રીતે થશે? કઈ રીતે ટીમ ઈન્ડિયા ફાઈનલ રમશે? તે માટે સેમીફાઈનલમાં જીત મેળવવી પડશે. હાં, સેમીફાઈનલ રમ્યા અને જીત્યા વગર તો ટીમ ઈન્ડિયા ફાઈનલમાં ન પહોંચી શકે. પરંતુ એવું શું છે કે સેમીફાઇનલની ચિંતા નથી. આ એટલા માટે કારણ કે ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવી દીધું છે અને મહિલા વનડે વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં જ્યારે-જ્યારે આવું થયું છે, ભારતીય ટીમે ફાઈનલ જરૂર રમી છે.
ઈતિહાસમાં ક્યારે આવું બન્યું
મહિલા વનડે વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં અત્યાર સુધી થયેલી 14 ટક્કરમાં માત્ર ત્રણ વખત એવું થયું છે, જ્યારે ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવ્યું છે. પ્રથમવાર આવું વર્ષ 2005ના મહિલા વનડે વિશ્વકપમાં થયું હતું. સાઉથ આફ્રિકામાં રમાયેલા આ વિશ્વકપમાં ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને 40 રને હરાવ્યું હતું અને ફાઈનલમાં પ્રવેશ મેળવ્યો હતો.
બીજીવાર ભારતે મહિલા વનડે વિશ્વકપમાં ન્યૂઝીલેન્ડને 2017મા હરાવ્યું હતું. ઈંગ્લેન્ડમાં રમાયેલી આ એડિશનમાં ભારતે 186 રને જીત મેળવી હતી અને ફાઈનલમાં પહોંચવાની સફળતા મેળવી હતી.
મહિલા વનડે વિશ્વકપ 2025મા આ ત્રીજીવાર છે જ્યારે ટૂર્નામેન્ટમાં ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવ્યું છે. ભારતે ડકવર્થ લુઈસના નિયમના આધારે 53 રને જીત મેળવી હતી. તેવામાં પાછલો ઈતિહાસ જોતા ટીમ ઈન્ડિયા પાસે અહીં પણ ફાઈનલમાં પહોંચવાની આશા છે.
આ વખતે, ફક્ત ફાઇનલ જ નહીં, પણ ચેમ્પિયન પણ બનો!
2005 અને 2017 ના મહિલા વર્લ્ડ કપ ભારતનું અત્યાર સુધીનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન રહ્યું છે. ટીમ ઇન્ડિયા તે બંને વર્લ્ડ કપમાં રનર-અપ રહી હતી. જોકે, 2025 નો વર્લ્ડ કપ ઘરઆંગણે રમાયો છે. તેથી, ન્યુઝીલેન્ડને હરાવ્યા પછી, ફક્ત ફાઇનલ રમવા પર જ નહીં, પણ પોતાના લોકોના સમર્થનથી ઘરની ધરતી પર ચેમ્પિયન બનવા પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. જો આવું થાય, તો તે મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં ટીમ ઇન્ડિયાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન હશે.
