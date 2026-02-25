Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

ઝિમ્બાબ્વે સામે બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયા... આ ખેલાડીઓનું કપાશે પત્તુ !

India Predicted Playing XI : સુપર-8માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની હારથી ટીમ ઈન્ડિયા પર ઘણું દબાણ આવ્યું છે. તેથી 26 ફેબ્રુઆરીએ ચેન્નાઈમાં ઝિમ્બાબ્વે સામેની મેચ માટે ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં મોટા ફેરફારો થઈ શકે છે. વાઈસ કેપ્ટન અક્ષર પટેલની વાપસી લગભગ નક્કી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 25, 2026, 11:49 AM IST
  • ઝિમ્બાબ્વે સામે ભારત 26 ફેબ્રુઆરી, ગુરુવારના રોજ ટકરાશે
  • આ મેચ ચેન્નાઈના MA ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે
  • આ મેચમાં ભારતની પ્લેઈંગ-11માં ફેરફાર થઈ શકે છે

Trending Photos

ઝિમ્બાબ્વે સામે બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયા... આ ખેલાડીઓનું કપાશે પત્તુ !

India Predicted Playing XI : ભારત T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની પોતાની બીજી સુપર 8 મેચમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે 26 ફેબ્રુઆરી, ગુરુવારના રોજ ટકરાશે. ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે આ મેચ ચેન્નાઈના MA ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાવાની છે. ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે બંનેને T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની પ્રથમ સુપર 8 મેચમાં શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટ આ મહત્વપૂર્ણ મેચ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ઘણા ફેરફારો કરી શકે છે.

હવે, T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશવા માટે ભારતે ફક્ત તેની આગામી બંને મેચ જીતવાની જ નથી, પરંતુ ઝિમ્બાબ્વે અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝને મોટા માર્જિનથી હરાવવા પડશે. જો આવું નહીં થાય તો સતત બીજી વખત T20 વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનવાનું ભારતનું સપનું ચકનાચૂર થઈ શકે છે. આ બે મેચ ટીમ ઇન્ડિયા માટે કરો યા મરોની લડાઈ હશે.

Add Zee News as a Preferred Source

પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં આ ફેરફાર થઈ શકે છે

દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની કારમી હાર બાદ તિલક વર્મા અને વોશિંગ્ટન સુંદર પર લટકતી તલવાર છે. ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરતા તિલક T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં સારું પ્રદર્શન કરી શક્યો નથી. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની મેચમાં તે ખૂબ જ બેજવાબદાર શોટ રમીને માત્ર એક રન પર આઉટ થયો હતો. તેના આઉટ થવાની રીતથી ડગઆઉટમાં બેઠેલા કોચ ગંભીર પણ નિરાશ થયા હતા.

ટીમ મેનેજમેન્ટ ઝિમ્બાબ્વે સામેની મહત્વપૂર્ણ મેચમાં તિલક વર્માની જગ્યાએ સંજુ સેમસન રમાડવાનું વિચારી શકે છે. ભારતીય બેટિંગ ક્રમમાં ટોપ-7માંથી 5 ડાબોડી બેટ્સમેન છે. વિરોધી ટીમો આ માટે પ્લાન બનાવીને આવી રહી છે, જે ટીમ ઈન્ડિયાને નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. આ દ્રષ્ટિકોણથી સંજુ સેમસન તિલક વર્માનું સ્થાન લઈ શકે છે.

અક્ષર પટેલની વાપસી, સુંદર બહાર !

દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાંથી વાઈસ કેપ્ટન અક્ષર પટેલની ગેરહાજરીથી ચાહકો આશ્ચર્યચકિત થયા. ગંભીર અને સૂર્યાની આ યોજના ખરાબ રીતે નિષ્ફળ ગઈ. વોશિંગ્ટન સુંદર બેટ અને બોલ બંનેથી ખાસ અસર કરવામાં નિષ્ફળ ગયો. સ્પષ્ટપણે ટીમ મેનેજમેન્ટ ઝિમ્બાબ્વે સામેની આ ભૂલ સુધારવા માંગશે. અક્ષર સુંદર કરતાં બેટ અને બોલ બંનેમાં વધુ અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે.

રિંકુના રમવા પક શંકા !

ઝિમ્બાબ્વે સામેની મેચ પહેલા ભારતીય ટીમનો સ્ટાર બેટ્સમેન રિંકુ સિંહ ફેમિલી ઈમરજન્સીને કારણે ઘરે પરત ફર્યો છે. તેથી ઝિમ્બાબ્વે સામે તેના રમવા અંગે શક્યતા ઓછી છે, તેથી જો રિંકુ આ મેચ રમતો નથી તો તેના સ્થાને પણ અક્ષર પટેલ રમી શકે છે. 

આવી હશે ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન 

અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), સંજુ સેમસન, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, રિંકુ સિંહ, અક્ષર પટેલ, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
t20 world cup 2026india vs zimbabweTeam India Predicted Playing XIAxar Patel Comeback

Trending news