Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

અર્શદીપ સિંહ બહાર, આ ખેલાડીની એન્ટ્રી... બીજી વનડેમાં બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11

IND vs NZ 2nd ODI : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 14 જાન્યુઆરીએ રાજકોટમાં બીજી વનડે રમશે. આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન કેવી હશે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 13, 2026, 02:09 PM IST

Trending Photos

અર્શદીપ સિંહ બહાર, આ ખેલાડીની એન્ટ્રી... બીજી વનડેમાં બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11

IND vs NZ 2nd ODI : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે બુધવારે રાજકોટમાં બીજી વનડે રમાશે. ભારતે વડોદરામાં પહેલી વનડે ચાર વિકેટથી જીતી હતી. જો શુભમન ગિલની આગેવાની હેઠળની ટીમ રાજકોટમાં જીતે છે, તો તે શ્રેણીમાં 2-0ની અજેય લીડ મેળવશે. ભારત બીજી વનડે માટે તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં એક ફેરફાર થઈ શકે છે. ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદર શ્રેણીની બાકીની બે મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. સુંદરને પહેલી વનડેમાં બોલિંગ કરતી વખતે ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તે સોમવારે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો.

આયુષ બદોની કરી શકે છે ડેબ્યૂ

Add Zee News as a Preferred Source

સુંદરની જગ્યાએ 26 વર્ષીય આયુષ બદોનીને ભારતીય વનડે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. દિલ્હીનો આ ખેલાડી બુધવારે ભારત માટે ડેબ્યૂ કરે તેવી શક્યતા છે. સુંદરને ગયા વર્ષે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ઘરેલુ શ્રેણીમાં નંબર 5 પર બેટિંગ માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો. ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પહેલી વનડેમાં પણ તે જ સ્થાન પર બેટિંગ કરવાનો હતો, પરંતુ ઈજાને કારણે ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટે તેની યોજનાઓ બદલવી પડી હતી અને રવિન્દ્ર જાડેજાને ક્રમ ઉપર બઢતી આપવામાં આવી હતી.

બદોની એક મજબૂત ઓલરાઉન્ડર છે

સુંદરની ગેરહાજરીમાં ભારતને બીજી ODI માટે નંબર 5 બેટ્સમેનની જરૂર છે જે બોલ સાથે પણ યોગદાન આપી શકે. આયુષ બદોની આ રોલમાં સંપૂર્ણ રીતે ફિટ બેસે છે. ભારત પાસે સુંદરના સ્થાને નીતિશ કુમાર રેડ્ડી અથવા ધ્રુવ જુરેલને પસંદ કરવાનો વિકલ્પ છે, પરંતુ બદોનીને પસંદ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. 

રેડ્ડી એક ફાસ્ટ-બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર છે અને ભારત ત્રણ ફાસ્ટ બોલરો સાથે મેદાનમાં ઉતારવાની શક્યતા છે. આવી સ્થિતિમાં, બીજા ફાસ્ટ બોલરને સામેલ કરવો મૂર્ખામીભર્યું રહેશે. તો જુરેલ એક વિકેટકીપર-બેટ્સમેન છે, જે બોલિંગ કરી શકતો નથી, તેથી તેને પસંદ કરવો એ ખરાબ પસંદગી હશે.

અર્શદીપને પણ નહીં મળે તક

ઘરેલુ ક્રિકેટમાં તેના પ્રદર્શનના આધારે બદોની રેડ્ડી કરતા ઘણો સારો બેટ્સમેન છે અને તે તેની સ્પિન બોલિંગમાં પણ યોગદાન આપી શકે છે. 2025-26 વિજય હજારે ટ્રોફીમાં દિલ્હી માટે તેની છેલ્લી મેચમાં બદોનીએ રેલવે સામે ત્રણ વિરોધી બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા હતા. ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટ બીજી મેચ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં વધુ કોઈ ફેરફાર કરે તેવી અપેક્ષા નથી. આનો અર્થ એ છે કે ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહ ફરી એકવાર બેન્ચ પર રહેશે.

બીજી વનડે માટે ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન

રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર, આયુષ બદોની, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
ayush badoniArshdeep singhIND vs NZindia vs new zealand

Trending news