/Asian Games Cricket 2026: સેમીફાઈનલમાં પહોંચી ટીમ ઈન્ડિયા, વરસાદને કારણે અફઘાનિસ્તાન સામેની મેચ રદ્દ

આઇચી-નાયોગા એશિયન ગેમ્સ 2026મા સોમવારે ભારતીય ટીમનો સામનો ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં થવાનો હતો, પરંતુ વરસાદ અને ભીના મેદાનને કારણે મેચ રદ્દ કરી દેવામાં આવી છે. નિશિનના કોરોગી સ્પોર્ટ્સ પાર્કમાં રમાનારી મેચ ટોસ થયા વગર રદ્દ કરવી પડી છે.
આ સાથે ભારતીય પુરૂષ ક્રિકેટ ટીમ સેમીફાઈનલમાં પહોંચી ગઈ છે. ભારતીય ટીમ રેન્કિંગમાં આગળ હોવાને કારણે સેમીફાઈનલમાં પહોંચી છે. મહત્વનું છે કે આઈસીસી ટી20 રેન્કિંગમાં ભારત પ્રથમ અને અફઘાનિસ્તાન 10મા સ્થાને છે. હવે ભારત 1 ઓક્ટોબરે આ મેદાન પર સેમીફાઈનલ મુકાબલો રમશે.
🚨 Match Abandoned 🚨
The #INDvAFG Asian Games 2026 Quarter-Final has been called off due to rain. #TeamIndia advance to the semi-final by virtue of higher seeding. #AsianGames
— BCCI (@BCCI) September 28, 2026
કોની સામે થશે ટક્કર?
સેમીફાઈનલમાં ભારતનો સામનો શ્રીલંકા અને નેપાળ વચ્ચે રમાનાર ત્રીજા ક્વાર્ટર ફાઈનલ મુકાબલાની વિજેતા ટીમ સામે થશે. આ પહેલા પાકિસ્તાન અને હોંગકોંગ વચ્ચે પણ ક્વાર્ટર ફાઈનલની મેચ ધોવાઈ ગઈ હતી, જેના કારણે પાકિસ્તાન પણ સેમીફાઈનલમાં પહોંચી ગયું છે. પાકિસ્તાનની ટીમ સેમીફાઈનલમાં બાંગ્લાદેશ કે મલેશિયા સામે ટકરાશે.
મહત્વનું છે કે ભારત, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશને સીધો ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પ્રવેશ મળ્યો હતો. તો નેપાળ, જાપાન, અફઘાનિસ્તાન, હોંગકોંગ, મલેશિયા અને ઓમાને ગ્રુપ મેચ રમવી પડી હતી. ગ્રુપ-એમાથી નેપાળ અને અફઘાનિસ્તાન ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પહોંચ્યા હતા. તો ગ્રુપ-બી માંથી મલેશિયા અને હોંગકોંગે અંતિમ-8મા જગ્યા બનાવી હતી.