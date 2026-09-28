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Asian Games Cricket 2026: સેમીફાઈનલમાં પહોંચી ટીમ ઈન્ડિયા, વરસાદને કારણે અફઘાનિસ્તાન સામેની મેચ રદ્દ

IND vs AFG match has been abandoned: ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે એશિયન ગેમ્સનો ક્વાર્ટર ફાઈનલ મુકાબલો વરસાદને કારણે રદ્દ થઈ ગયો છે. સારા રેન્કિંગને કારણે ટીમ ઈન્ડિયાને સેમીફાઈનલની ટિકિટ મળી ગઈ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 28, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 10:29 AM IST
Asian Games Cricket 2026: સેમીફાઈનલમાં પહોંચી ટીમ ઈન્ડિયા, વરસાદને કારણે અફઘાનિસ્તાન સામેની મેચ રદ્દ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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