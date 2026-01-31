Prev
પાંચમી T20માં ભારતની ન્યૂઝીલેન્ડ પર ધમાકેદાર જીત, સિરીઝ 4-1થી કબજે કરી; ઈશાન-અર્શદીપ જીતના હિરો

India vs New Zealand: ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી પાંચમી અને અંતિમ T20 મેચમાં ભારતીય ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કરતા પ્રવાસી ટીમને 46 રને પરાજય આપ્યો છે. આ જીત સાથે જ ભારતે પાંચ મેચોની આ સિરીઝ 4-1થી પોતાના નામે કરી લીધી છે. શનિવારે રમાયેલી આ મેચમાં બેટિંગ અને બોલિંગ બંનેમાં ભારતીય ખેલાડીઓનો દબદબો જોવા મળ્યો હતો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 31, 2026, 10:42 PM IST

India vs New Zealand: ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી T20 સિરીઝની પાંચમી અને અંતિમ મેચ 31 જાન્યુઆરી (શનિવાર) ના રોજ તિરુવનંતપુરમના ગ્રીનફિલ્ડ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી. આ રોમાંચક મુકાબલામાં ભારતે 46 રને ભવ્ય વિજય મેળવ્યો હતો. ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ઈશાન કિશનની સદી અને સૂર્યાની તોફાની ફિફ્ટીના દમ પર ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 272 રનનો વિશાળ લક્ષ્યાંક રાખ્યો હતો. ટાર્ગેટનો પીછો કરતા ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ 19.4 ઓવરમાં 225 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ભારત તરફથી અર્શદીપ સિંહે પાંચ વિકેટ ઝડપી હતી. આ જીત સાથે ભારતે T20 સિરીઝ 4-1 થી પોતાના નામે કરી લીધી છે.

આ મેચ એટલા માટે પણ ખાસ રહી કારણ કે 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થઈ રહેલા ICC T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા બંને ટીમો માટે તૈયારી અને પ્રયોગોની આ છેલ્લી તક હતી. હવે ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમો સીધી વર્લ્ડ કપમાં મેદાને ઉતરશે.

ઈશાન કિશનનું બેટિંગ તોફાન
ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય ભારતીય ટીમ માટે વરદાન સાબિત થયો હતો. ઓપનર ઈશાન કિશને મેદાનની ચારેબાજુ ચોગ્ગા-છગ્ગાનો વરસાદ કરી માત્ર 42 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. કિશનની આ વિસ્ફોટક ઈનિંગના જોરે ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે T20 ઇતિહાસનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો 271 રનનો સ્કોર ખડકી દીધો હતો.

ન્યૂઝીલેન્ડની લડત અને અર્શદીપની ધારદાર બોલિંગ
272 રનના પહાડ જેવા લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમે પણ સારી લડત આપી હતી. ઓપનર ફિન એલને માત્ર 38 બોલમાં આક્રમક 80 રન બનાવી ભારતને દબાણમાં લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. અંતિમ ઓવરોમાં ઈશ શોઢીએ પણ 15 બોલમાં 33 રન ફટકારી જીતની આશા જીવંત રાખી હતી, પરંતુ ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ નિર્ધારિત ઓવરમાં 225 રન જ બનાવી શકી હતી.

ન્યૂઝીલેન્ડ માટે માત્ર ફિન એલન ચમક્યો
લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ન્યૂઝીલેન્ડની શરૂઆત નબળી રહી હતી અને ટિમ સેફર્ટની વિકેટ સસ્તામાં ગુમાવી દીધી હતી. સેફર્ટને માત્ર 5 રનના સ્કોર પર અર્શદીપ સિંહે આઉટ કર્યો હતો. અહીંથી ફિન એલને તોફાની બેટિંગ કરીને ન્યૂઝીલેન્ડને મેચમાં પરત લાવ્યું હતું. એલને સાત ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગાની મદદથી માત્ર 22 બોલમાં પોતાની ફિફ્ટી પૂરી કરી હતી. ફિન એલન પોતાની સદી તરફ વધી રહ્યો હતો, પરંતુ અક્ષર પટેલે તેની ઈનિંગનો અંત આણ્યો હતો. એલને 6 છગ્ગા અને 8 ચોગ્ગાની મદદથી 30 બોલમાં 80 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. અક્ષરે ત્યારબાદ ગ્લેન ફિલિપ્સ (7 રન) ને પણ પેવેલિયન ભેગો કર્યો હતો. ત્યારબાદ અર્શદીપ સિંહે એક જ ઓવરમાં રચિન રવીન્દ્ર (30 રન) અને મિશેલ સેન્ટનર (0 રન) ને આઉટ કરીને કીવી ટીમને બેકફૂટ પર ધકેલી દીધી હતી.

ભારતીય ટીમને છઠ્ઠી સફળતા વરુણ ચક્રવર્તીએ અપાવી હતી, જેણે બેવન જેકોબ્સ (7 રન) ને આઉટ કર્યો હતો. કાઇલ જેમિસન (9 રન) અને ડેરીલ મિશેલ (23 રન) ને પણ અર્શદીપે આઉટ કર્યા હતા. મિશેલને આઉટ કરવાની સાથે જ અર્શદીપે તેની પાંચ વિકેટ પૂરી કરી હતી. લોકી ફર્ગ્યુસન (3 રન) નવમી વિકેટ તરીકે આઉટ થયો હતો, જેને અક્ષર પટેલે બોલ્ડ કર્યો હતો.

આવી રહી ભારતની ઈનિંગ
પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ટીમ ઈન્ડિયા માટે સંજુ સેમસન અને અભિષેક શર્મા ઓપનિંગમાં આવ્યા હતા. અભિષેકે પ્રથમ બોલથી જ આક્રમણ ચાલુ રાખ્યું હતું, પરંતુ લોકલ બોય સંજુ સેમસન આ મેચમાં પણ ફ્લોપ રહ્યો હતો. તેના બેટથી માત્ર 6 રન નીકળ્યા હતા અને ત્રીજી જ ઓવરમાં તેણે વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ અભિષેક શર્મા પણ 5મી ઓવરમાં 16 બોલમાં 30 રન (4 ચોગ્ગા, 2 છગ્ગા) બનાવી આઉટ થયો હતો. જોકે, બે પ્રારંભિક ઝટકા બાદ ઈશાન કિશન અને કેપ્ટન સૂર્યાએ ઈનિંગ સંભાળી હતી. 10 ઓવર પછી ભારતનો સ્કોર 100 ને પાર પહોંચી ગયો હતો. ઈશાન કિશને 12મી ઓવરમાં માત્ર 28 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારી હતી. ત્યારબાદ સૂર્યાએ મોરચો સંભાળ્યો અને 26 બોલમાં ફિફ્ટી પૂરી કરી. સૂર્યા 15મી ઓવરમાં 30 બોલમાં 63 રન બનાવી આઉટ થયો હતો. ઈશાન અને સૂર્યા વચ્ચે માત્ર 57 બોલમાં 137 રનની ભાગીદારી થઈ હતી.

સૂર્યાના આઉટ થયા પછી પણ ઈશાન અટક્યો નહોતો. તેણે માત્ર 42 બોલમાં પોતાની સદી ફટકારી દીધી હતી. 18મી ઓવરમાં ઈશાન કિશન 103 રન (10 છગ્ગા, 6 ચોગ્ગા) બનાવી આઉટ થયો હતો. અંતમાં હાર્દિક પંડ્યાએ 17 બોલમાં 42 રન ફટકાર્યા હતા. ભારતીય બેટ્સમેનોએ છેલ્લી 10 ઓવરમાં 169 રન લૂંટ્યા હતા.
 

