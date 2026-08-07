/ગૉલ ટેસ્ટમાં ભારતીય ટીમ રચશે નવો કીર્તિમાન: અનોખી સિદ્ધિ મેળવનારો ભારત બનશે દુનિયાનો ત્રીજો દેશ

શ્રીલંકા વિરુદ્ધ 15 ઓગસ્ટે ગૉલ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટેડિયમમાં ઉતરવાની સાથે ટીમ ઈન્ડિયા ઈતિહાસ રચી દેશે. ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ ગૉલમાં ભારતીય સમયાનુસાર સવારે 10 કલાકે શરૂ થશે. આ ભારતીય ટીમ માટે ઐતિહાસિક 600મી ટેસ્ટ મેચ હશે. આ સિદ્ધિ હાસિલ કરવાની સાથે ભારતની એન્ટ્રી ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઈંગ્લેન્ડની એલીટ ક્લબમાં થઈ જશે.
ઈંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા બાદ ભારત 600 કે તેનાથી વધુ ટેસ્ટ મેચ રમનાર દુનિયાનો ત્રીજો દેશ બની જશે. ભારત 15 ઓગસ્ટથી શ્રીલંકા સામે બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝ રમશે. આ સિરીઝ WTC ફાઇનલની રેસમાં રહેવા માટે ભારત માટે મહત્વની છે. સિરીઝની પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ ગૉલ સ્ટેડિયમમાં રમાશે, જ્યારે બીજી મેચ કોલંબોમાં 23થી 27 ઓગસ્ટ વચ્ચે રમાશે.
ટીમ ઈન્ડિયાની 600મી ટેસ્ટ મેચ
ઈંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયાએ અત્યાર સુધી 600 કે તેનાથી વધુ ટેસ્ટ મેચ રમી છે. ગૉલમાં ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાનારી પ્રથમ ટેસ્ટ ટીમ ઈન્ડિયાની 600મી ટેસ્ટ મેચ હશે. ભારત આ સાથે ઈંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયાના ખાસ રેકોર્ડની બરોબરી કરી લેશે. દુનિયામાં સૌથી વધુ ટેસ્ટ મેચ રમવાના રેકોર્ડમાં ઈંગ્લેન્ડ આગળ છે. ઈંગ્લેન્ડે માર્ચ 1877મા મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ પોતાની પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ રમ્યા બાદ અત્યાર સુધી 1097 ટેસ્ટ મેચ રમી છે.
ભારતે 1932મા રમી હતી પ્રથમ ટેસ્ટ
ઓસ્ટ્રેલિયા 882 ટેસ્ટ મેચ સાથે બીજા સ્થાને છે, જ્યારે ભારત 599 ટેસ્ટની સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. ભારતે 1932મા ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ પોતાનું ટેસ્ટ પર્દાપણ કર્યું હતું અને ત્યારથી અત્યાર સુધી 186 ટેસ્ટ મેચમાં જીત હાસિલ કરી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા 426 ટેસ્ટ મેચમાં જીતની સાથે આ લિસ્ટમાં સૌથી આગળ છે. ત્યારબાદ ઈંગ્લેન્ડનો નંબર આવે છે. ઈંગ્લેન્ડે અત્યાર સુધી 405 ટેસ્ટ મેચ જીતી છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ જીતનારી ટીમોના લિસ્ટમાં સાઉથ આફ્રિકા (191) અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ (187) પણ ભારતથી આગળ છે.
ભારત વિરુદ્ધ શ્રીલંકા હેડ ટૂ હેડ રેકોર્ડ (ટેસ્ટ)
ભારતે શ્રીલંકા વિરુદ્ધ અત્યાર સુધી 46 ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જેમાંથી 22 મેચ જીતી છે અને માત્ર સાત હારી છે. બંને ટીમો છેલ્લે 2022મા ટેસ્ટ સિરીઝ રમાઈ હતી, જેમાં ભારતે બંને મેચ જીતી હતી. ભારતે પોતાના ઘરેલું મેદાન પર શ્રીલંકા સામે ક્યારેટ ટેસ્ટ મેચ હારી નથી. જ્યારે શ્રીલંકામાં બંને વચ્ચે અત્યાર સુધી 24 ટેસ્ટ મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી ભારતે 9 જીતી છે, જ્યારે યજમાન દેશે 7 મેચ જીતી છે અને આઠ મેચ ડ્રો રહી છે.
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ મેચ રમનાર ટીમો
1. ઈંગ્લેન્ડ - 1097 મેચ
2. ઓસ્ટ્રેલિયા- 882 મેચ
3. ભારત - 599 મેચ
4. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ- 596 મેચ
5. ન્યૂઝીલેન્ડ - 487 મેચ
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ મેચ જીતનાર દેશ
1. ઓસ્ટ્રેલિયા - 426 મેચ
2. ઈંગ્લેન્ડ - 405 મેચ
3. સાઉથ આફ્રિકા- 191 મેચ
4. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ- 187 મેચ
5. ભારત- 186 મેચ