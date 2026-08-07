Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /ગૉલ ટેસ્ટમાં ભારતીય ટીમ રચશે નવો કીર્તિમાન: અનોખી સિદ્ધિ મેળવનારો ભારત બનશે દુનિયાનો ત્રીજો દેશ

ગૉલ ટેસ્ટમાં ભારતીય ટીમ રચશે નવો કીર્તિમાન: અનોખી સિદ્ધિ મેળવનારો ભારત બનશે દુનિયાનો ત્રીજો દેશ

India vs Srilanka, Test Series 2026: ભારતીય ટીમ શ્રીલંકાના પ્રવાશે છે. બંને દેશો વચ્ચે 15 ઓગસ્ટથી બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝ શરૂ થશે. WTC ની દ્રષ્ટિએ આ સિરીઝ ભારત માટે ખુબ મહત્વની છે. આ સાથે ટીમ ઈન્ડિયા 15 ઓગસ્ટે મેદાનમાં ઉતરવાની સાથે એક નવો ઈતિહાસ રચી દેશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 07, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:47 PM IST
ગૉલ ટેસ્ટમાં ભારતીય ટીમ રચશે નવો કીર્તિમાન: અનોખી સિદ્ધિ મેળવનારો ભારત બનશે દુનિયાનો ત્રીજો દેશ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સોનમ વાંગચૂકનો રાહુલ ગાંધી પર મોટો આરોપ! ભૂખ હડતાળ તોડવા મુદ્દે શું કહ્યું તે જાણો?
2
3
4
5