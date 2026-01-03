India ODI Squad Announced : ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ODI સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમ જાહેર, સ્ટાર ખેલાડીઓની વાપસી
India ODI Squad Announced : 11 જાન્યુઆરીથી શરૂ થનારી ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની વનડે શ્રેણી માટે શનિવારે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા જેવા અનુભવી ખેલાડીઓ ટીમનો ભાગ છે, જ્યારે સિરાજ અને શ્રેયસનો પણ ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
India ODI Squad Announced : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની નવા વર્ષની પહેલી મેચ ન્યુઝીલેન્ડ સામે હશે. ભારતીય ટીમ 11 જાન્યુઆરીથી કિવી ટીમ સામે ત્રણ વનડે અને પાંચ ટી20 મેચ રમશે. ટી20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે, જ્યારે 3 જાન્યુઆરીના રોજ વનડે શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
શુભમન ગિલ વનડે શ્રેણીમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. શુભમન ઈજાને કારણે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની વનડે શ્રેણીમાં રમી શક્યો નહોતો, જેના કારણે કેએલ રાહુલ કેપ્ટન બનાવાયો હતો. ભારતે તે શ્રેણી 2-1થી જીતી હતી. શુભમનની સાથે, ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજ અને શ્રેયસ ઐયરનો પણ ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, શ્રેયસ ફિટ જાહેર થાય તો જ શ્રેણીમાં ભાગ લઈ શકશે. શ્રેયસને ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન ઈજા થઈ હતી અને ત્યારથી તે મેદાનની બહાર છે.
સિરાજ અને શ્રેયસ ઐયરની વાપસી
મોહમ્મદ સિરાજ અને શ્રેયસ ઐયર પરત ફર્યા છે, પરંતુ અનુભવી ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમી ફરીથી નિરાશ થયો છે. શમી છેલ્લે ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં ભારત માટે રમતા જોવા મળ્યો હતો, જ્યાં ભારતે ફાઇનલમાં ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું હતું. ઘરેલુ ક્રિકેટમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહેલા દેવદત્ત પડિકલ અને ઇશાન કિશનને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા નથી. રિષભ પંતે ટીમમાં પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે.
🚨 News 🚨
India’s squad for @IDFCFIRSTBank ODI series against New Zealand announced.
— BCCI (@BCCI) January 3, 2026
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ODI શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર (વાઈસ-કેપ્ટન), વોશિંગ્ટન સુંદર, રવિન્દ્ર જાડેજા, મોહમ્મદ સિરાજ, હર્ષિત રાણા, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, કુલદીપ યાદવ, રિષભ પંત (વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, અર્શદીપ સિંહ અને યશસ્વી જયસ્વાલ.
