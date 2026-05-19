/અફઘાનિસ્તાન સામેની ટેસ્ટ અને ODI સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત... જાણો રોહિત અને કોહલીનું શું થયું

India Squad for Afghanistan Series : અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી ODI અને ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આજે BCCIની પસંદગી સમિતિની મળેલી બેઠક બાદ ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે ટીમમાં કયા ખેલાડીઓને તક મળી છે અને કોનું પત્તુ કપાયું છે.
India Squad for Test and ODI Afghanistan Series : IPL 2026 હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં છે. IPL સમાપ્ત થતાંની સાથે જ ટીમ ઈન્ડિયા અફઘાનિસ્તાન સામે તેના આંતરરાષ્ટ્રીય અભિયાનની શરૂઆત કરશે. ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે 6 જૂનથી એક ટેસ્ટ મેચ રમાશે અને ત્યાર બાદ ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમાશે. આ શ્રેણી માટે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ભારતીય વનડે ટીમમાં રોહિત અને વિરાટનું સ્થાન યથાવત છે, તો ટેસ્ટમાં ઘણા નવા ચહેરાઓને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. ODI અને ટેસ્ટમાં ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ શુભમન ગિલ કરશે.
આ ખેલાડીઓનું કપાયું પત્તુ
અફઘાનિસ્તાન સામેની વનડે શ્રેણી માટે 15 સભ્યોની ટીમ પસંદ કરવામાં આવી છે, જેમાં વિરાટ અને રોહિત શર્મા બંનેનો સમાવેશ થાય છે. અફઘાનિસ્તાન સામેની શ્રેણી માટે ભારતની વનડે ટીમમાંથી રિષભ પંતને બહાર કરવામાં આવ્યો છે. દરમિયાન ટેસ્ટ ટીમનો વાઈસ કેપ્ટન કેએલ રાહુલને બનાવવામાં આવ્યો છે. અગાઉ રિષભ પંત વાઈસ કેપ્ટન હતો. જોકે, પંત ટેસ્ટ ટીમમાં પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખવામાં સફળ રહ્યો છે. ફરી એકવાર, સ્ટાર બોલર મોહમ્મદ શમીની અવગણના કરવામાં આવી છે. અજિત અગરકરે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે પસંદગી સમિતિએ મોહમ્મદ શમીના નામ પર ચર્ચા પણ કરી નથી.
બુમરાહને આરામ, નવા ચહેરાઓને સ્થાન
ભારતના દિગ્ગજ ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહને ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પહેલા અફઘાનિસ્તાન સામેની આખી સિરીઝ માટે આરામ આપવામાં આવ્યો છે. બંને ટીમમાં ઘણા નવા ચહેરાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં માનવ સુથાર, હર્ષ દુબે, ગુર્નૂર બ્રાર અને પ્રિન્સ યાદવનો સમાવેશ થાય છે. માનવ સુથારને પહેલીવાર ટેસ્ટ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. દરમિયાન, ગુર્નૂર બ્રાર અને હર્ષ દુબેએ બંને ટીમમાં સફળતાપૂર્વક સ્થાન મેળવ્યું છે. બીજી તરફ પ્રિન્સ યાદવને પહેલીવાર ODI ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.
ટેસ્ટ ટીમ : શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, સાઈ સુદર્શન,રિષભ પંત, દેવદત્ત પડિકલ, નીતિશ રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, મહોમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, માનવ સુથાર, ગુરનૂર બ્રાર, હર્ષ દુબે, ધ્રુવ જુરેલ.
ODI ટીમ : શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ (વાઈસ-કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ, ઈશાન કિશન, હાર્દિક પંડ્યા, નીતિશ રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, ગુરનૂર, હર્ષ દુબે, પ્રિંસ યાદવ.
એક ટેસ્ટ અને 3 વનડે રમાશે
ભારતીય ટીમ અફઘાનિસ્તાન સામે માત્ર એક ટેસ્ટ રમશે. આ મેચ 6 જૂનથી 10 જૂન દરમિયાન નવા ચંદીગઢના મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ત્યાર બાદ 3 મેચની વન ડે સિરીઝ રમાશે. ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે વનડે સિરીઝની પહેલી મેચ 14 જૂને ધર્મશાલામાં, બીજી વનડે 17 જૂને લખનૌમાં અને ત્રીજી વનડે 20 જૂને ચેન્નાઈમાં રમાશે.