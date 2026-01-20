ODIમાંથી નિવૃત્તિ લેશે ભારતનો સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર, પોતે આપ્યો મોટો સંકેત, જાણો
Retirement Hint: નિવૃત્તિની અફવાઓ વચ્ચે, પોતાની નિવૃત્તિ વિશે એક મોટો સંકેત આપ્યો છે. તો ચાલો જાણીએ કે ક્રિકેટરે શું કહ્યું અને આ ચાહકોને નિરાશ કરનારા સમાચાર હોઈ શકે છે.
Retirement Hint: ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાએ તાજેતરમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું ન હતું. તે ત્રણેય મેચમાં વિકેટ વગર રહ્યો અને તેની ત્રણ ઇનિંગ્સમાંથી એક પણ ઇનિંગમાં 30 રનથી વધુ રન બનાવી શક્યો ન હતો, જેના કારણે તેની નિવૃત્તિ અંગે અટકળો શરૂ થઈ ગઈ હતી. હવે, જાડેજાએ પોતે જ પોતાની નિવૃત્તિ વિશે એક મોટો સંકેત આપ્યો છે.
જાડેજાએ પોતે કહ્યું કે તેનો સમય આવી ગયો છે. જાડેજાએ 2024 T20 વર્લ્ડ કપ પછી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. હાલમાં, તે ટેસ્ટ અને ODI ક્રિકેટમાં ભારત માટે ઉપલબ્ધ છે. તો ચાલો જાણીએ કે ODIમાં ખરાબ પ્રદર્શન પછી જાડેજાએ પોતાની નિવૃત્તિ વિશે શું કહ્યું.
શું જાડેજા ટૂંક સમયમાં ODI ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેશે?
સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં રવિન્દ્ર જાડેજા અને ઋષભ પંત એક કાર્યક્રમમાં જોવા મળી રહ્યા છે. વીડિયો દરમિયાન, જાડેજા અને પંતને પૂછવામાં આવે છે કે શું તેમણે ક્યારેય ફિલ્મોમાં અભિનય કરવાનું વિચાર્યું છે. પંતે શરૂઆતમાં જવાબ આપ્યો, મેં હજુ સુધી તેના વિશે વિચાર્યું નથી. મને હમણાં માટે ક્રિકેટ રમવા દો. મને જાડેજા ભાઈ વિશે ખબર નથી.
પંતની ટિપ્પણીનો જવાબ આપતા જાડેજાએ કહ્યું કે, તો, તે આડકતરી રીતે કહી રહ્યા છે કે મારો ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો છે. નોંધનીય છે કે જાડેજાનો ચહેરો સ્મિતથી ચમકતો હતો. પરંતુ આ ચાહકો માટે એક મહત્વપૂર્ણ સંકેત પણ હોઈ શકે છે.
ODIમાં જાડેજા માટે બે રિપ્લેસમેન્ટ
જાડેજાના ગયા પછી, વોશિંગ્ટન સુંદર અથવા અક્ષર પટેલમાંથી કોઈ એક કાયમી ધોરણે ODIમાં તેમનું સ્થાન લઈ શકે છે. જો કે, બંને ખેલાડીઓ લાંબા સમયથી ભારત માટે ODI ક્રિકેટ રમી રહ્યા છે. અક્ષર અત્યાર સુધીમાં 71 ODI રમી ચૂક્યો છે અને વોશિંગ્ટન 29 ODI રમી ચૂક્યો છે.
