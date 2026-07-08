/નોટિંગહામમાં ભારતનો મોટો પરાજય, 125 રનની હાર બાદ ગુસ્સે ભરાયા કેપ્ટન ઐય્યર, મેચ પછી આમના પર ફોડ્યું હારનું ઠીકરું

IND vs ENG 3rd T20I: નોટિંગહામમાં ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. મંગળવારે રમાયેલી ત્રીજી ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ઈંગ્લેન્ડે ભારતને 125 રનથી હરાવ્યું. ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના 20 વર્ષના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર છે જ્યારે ભારત ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ 100 કે તેથી વધુ રનના મોટા માર્જિનથી હારી ગયું છે.
મંગળવારે નોટિંગહામમાં ટોસ હારીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લેનાર ઈંગ્લેન્ડે 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 201 રન બનાવ્યા હતા. વિશાળ લક્ષ્યનું દબાણ ટીમ ઈન્ડિયા પર સ્પષ્ટ હતું, જે ફક્ત 11.4 ઓવરમાં 76 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.
નોટિંગહામમાં ટીમ ઈન્ડિયાની શરમજનક હાર બાદ, તેમના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે અત્યંત નિરાશ અને ગુસ્સે ભરાયેલા દેખાયા. મેચ પછી, ભારતના ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. શ્રેયસ ઐયરે મેચ પછી કહ્યું કે, મને લાગે છે કે તે ખૂબ જ ખરાબ પ્રદર્શન હતું. સાચું કહું તો, તેના માટે આનાથી સારો કોઈ શબ્દ નથી. આટલા મોટા માર્જિન (125 રન)થી મેચ હારવી એ અસ્વીકાર્ય છે. સૌ પ્રથમ, મને લાગે છે કે આપણે આ હાર સ્વીકારવી પડશે અને આપણે શું ખોટું કર્યું તે જોવા માટે સંપૂર્ણપણે ફરીથી યોજના બનાવવી પડશે.
125 રનની હાર બાદ કેપ્ટન ઐય્યર ગુસ્સે ભરાયા
શ્રેયસ ઐય્યરે મેચ પછી કહ્યું કે વિકેટ જોઈને, મને નથી લાગતું કે તે 200 રનની વિકેટ હતી, પણ જે રીતે અમે બેટિંગ કરી, તેનાથી પાવરપ્લેમાં અમે 4-5 વિકેટ ગુમાવી દીધી. મને લાગે છે કે તેનાથી ગતિ સેટ થઈ, અને મને ચોક્કસપણે લાગે છે કે ત્યાં જ અમે હાર્યા. તેથી, આપણે ફરીથી યોજના બનાવવી પડશે.
મને લાગે છે કે તમે ટીમ મીટિંગમાં ઘણું આયોજન કરી શકો છો, પરંતુ જ્યારે તમે મેદાન પર આવો છો, ત્યારે તમારે શક્ય તેટલી ઝડપથી પરિસ્થિતિ સાથે અનુકૂલન સાધવું પડશે અને ચોક્કસ વિકેટ પર બોલિંગ કરવા માટે કઈ લેન્થ મહત્વપૂર્ણ છે તે સમજવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે.
મેચ પછી તેમને દોષી ઠેરવ્યા
શ્રેયસ ઐયરે કહ્યું કે, આજે (મંગળવાર)ની જેમ, આ પીચ પર, હાર્ડ-લેન્થ બોલરોને ઘણી મદદ મળી રહી હતી. મને લાગે છે કે અમે એટલું સારું પ્રદર્શન કર્યું ન હતું. અમારી બેટિંગમાં પણ ખામીઓ જોવા મળી હતી. મને લાગે છે કે જ્યારે તમે 200ના લક્ષ્યનો પીછો કરી રહ્યા હોવ, ત્યારે તમારે તમારી ઇનિંગ્સને ગતિ આપવી પડશે. તમારે આગળ વધવા માટે એક નિશ્ચિત પદ્ધતિ હોવી જોઈએ. તેથી, અમે તે સંદર્ભમાં થોડા ઓછા પડ્યા. તેથી, દેખીતી રીતે, અમલ ખૂબ જ ખરાબ હતો."
નોટિંગહામમાં ટીમ ઇન્ડિયાની મોટી જીત
શ્રેયસ ઐયરે કહ્યું કે, આ મજબૂત રીતે પાછા ફરવાની એક શ્રેષ્ઠ તક છે. ભૂતકાળમાં શું બન્યું તેના પર વધુ પડતું ધ્યાન ન આપો. અમે ચોક્કસપણે ખૂબ જ ખરાબ ક્રિકેટ રમી છે, પરંતુ તેમાંથી ઘણું શીખવાનું પણ છે. ખેલાડીઓએ વિચારવાનું શરૂ કરવાની જરૂર છે કે તેઓ કેવી રીતે અસર કરી શકે છે અથવા ટીમ માટે ગતિ બનાવી શકે છે. તેથી ચોક્કસપણે દરેક ખેલાડીએ પોતાને માટે વિચારવું પડશે અને જોવું પડશે કે તેઓ મેચ કેવી રીતે જીતી શકે છે અને તે પ્રકારની જવાબદારી કેવી રીતે લઈ શકે છે.