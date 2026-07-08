Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /નોટિંગહામમાં ભારતનો મોટો પરાજય, 125 રનની હાર બાદ ગુસ્સે ભરાયા કેપ્ટન ઐય્યર, મેચ પછી આમના પર ફોડ્યું હારનું ઠીકરું

નોટિંગહામમાં ભારતનો મોટો પરાજય, 125 રનની હાર બાદ ગુસ્સે ભરાયા કેપ્ટન ઐય્યર, મેચ પછી આમના પર ફોડ્યું હારનું ઠીકરું

IND vs ENG 3rd T20I: 20 વર્ષના T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ઈતિહાસમાં આ પહેલીવાર થયું છે, જ્યારે ભારતને T20I મેચમાં 100 કે તેથી વધુ રનના વિશાળ અંતરથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હોય.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 08, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:41 AM IST
નોટિંગહામમાં ભારતનો મોટો પરાજય, 125 રનની હાર બાદ ગુસ્સે ભરાયા કેપ્ટન ઐય્યર, મેચ પછી આમના પર ફોડ્યું હારનું ઠીકરું
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
નાસ્તામાં ચા-ટોસ્ટ ખાવાને બદલે ખાઓ આ વસ્તુઓ, આખો દિવસ શરીરમાં સ્ફુર્તી રહેશે
healthy breakfast30 min ago
2
US Iran Conflict51 min ago
3
Narmada Award AgreementJul 07
4
Behrampura Murder CaseJul 07
5
surya gochar 2026Jul 07