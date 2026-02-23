0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0…ભારતીય ટીમે ટી20 વિશ્વકપમાં બનાવ્યો શરમજનક રેકોર્ડ
T20 World Cup 2026: ટી20 વિશ્વકપમાં ટીમ ઈન્ડિયાના ખરાબ પ્રદર્શનોએ બધાને ચોકાવી દીધા છે. આમ તો ટીમ અત્યાર સુધી માત્ર એક મેચ હારી છે, પરંતુ તેના ખેલાડીઓએ ટૂર્નામેન્ટ દરમિયાન સૌથી વધુ વખત 0 પર આઉટ થવાનો રેકોર્ડ બનાવી લીધો છે.
- આફ્રિકા સામે ભારતની હારથી હાહાકાર
- ટૂર્નામેન્ટમાં ભારતીય ટીમના નામે શરમજનક રેકોર્ડ નોંધાયો
- ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતના ખેલાડી 11 વખત શૂન્ય પર આઉટ
India vs South Africa: અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ આફ્રિકા સામે 76 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આફ્રિકાના 187 રનના જવાબમાં ભારતીય ટીમ માત્ર 111 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. આ હાર વચ્ચે ટીમ ઈન્ડિયાના નામે એક શરમજનક રેકોર્ડ જોડાઈ ગયો છે. ભારતીય ટીમના ખેલાડી આ ટી20 વિશ્વકપમાં સૌથી વધુ 0 પર આઉટ થવાનો રેકોર્ડ પોતાના નામે કરી ચૂક્યા છે. આવો તમને જણાવીએ ટીમ ઈન્ડિયાના કયા-કયા ખેલાડી કેટલીવાર ટૂર્નામેન્ટમાં ઝીરો પર આઉટ થયા છે.
ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડી 11 વખત ડક પર આઉટ
દુનિયાની નંબર 1 ટી20 ટીમના ખેલાડી કુલ 11 વખત ઝીરો પર આઉટ થયા છે. અભિષેક શર્મા સૌથી વધુ ત્રણ વખત ખાતું ખોલાવી શક્યો નથી. અક્ષર પટેલ 2 વખત શૂન્ય પર આઉટ થયો છે. શિવમ દુબે, ઈશાન કિશન, હાર્દિક પંડ્યા, વરૂણ ચક્રવર્તી અને સિંકૂ સિંહ 1-1 વખત 0 પર આઉટ થયા છે. તો બુમરાહ પણ એક વખત ખાતું ખોલાવી શક્યો નથી.
ટીમ ઈન્ડિયાએ આ ટીમોને પછાળી
ટીમ ઈન્ડિયાએ ઇટલી, ઓમાન જેવી ટીમોને આ મામલામાં પછાડી દીધી છે. ઇટલીના ખેલાડી 8 વખત ઝીરો પર આઉટ થયા છે. તો ઓમાનના ખેલાડી 7 વખત ઝીરો પર આઉટ થયા છે. પાકિસ્તાન તરફથી કુલ 6 ડક આવી ચૂક્યા છે.
સાઉથ આફ્રિકા સામે સ્થિતિ ખરાબ
સાઉથ આફ્રિકા સામે ભારતીય ટીમનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું હતું. આ મેચમાં ભારતના ત્રણ બેટરો ખાતું ખોલાવી શક્યા નહીં. ઈશાન કિશન, રિંકુ સિંહ અને જસપ્રીત બુમરાહ ડક પર આઉટ થયા હતા.અમદાવાદમાં ભારતીય ટીમ માત્ર 111 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. હવે ટીમ ઈન્ડિયા માટે સેમીફાઈનલમાં પહોંચવાનો માર્ગ થોડો મુશ્કેલ બની ગયો છે. ભારતીય ટીમે પોતાની બાકી બંને મેચ મોટા અંતરથી જીતવી પડશે. ભારતે આગામી મેચ ઝિમ્બાબ્વે અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે રમવાની છે. જો સાઉથ આફ્રિકાની ટીમ પોતાની ત્રણેય મેચ જીતી જાય તો નેટ રનરેટનો મામલો ખતમ થઈ જશે. જો સાઉથ આફ્રિકા વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને ઝિમ્બાબ્વેને હરાવી દે અને ત્યારબાદ ટીમ ઈન્ડિયા પોતાની બંને મેચ જીતે તો સીધી સેમીફાઈનલમાં પહોંચી જશે.
