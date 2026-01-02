રોહિત-કોહલી સહિત ટીમ ઈન્ડિયા કરશે બાંગ્લાદેશનો પ્રવાસ, વિવાદો વચ્ચે મોટા અપડેટથી મચી સનસની; જાણો
Ind vs Ban: ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે હાલમાં ભારે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. બન્ને દેશોના પરસ્પર સંબંધો ખૂબ જ ખરાબ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. હાલમાં ફાસ્ટ બોલર મુસ્તફિઝુર રહેમાનની IPLમાં રમવા પર ભારે વિવાદ ચાલુ છે, ત્યાં બીજી તરફ બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે દાવો કર્યો છે કે, ટીમ ઈન્ડિયા સપ્ટેમ્બરમાં બાંગ્લાદેશનો પ્રવાસ કરશે. જો કે, BCCIએ હજુ સુધી આ મામલે કોઈ પુષ્ટિ કરી નથી.
બાંગ્લાદેશ પ્રવાસનું શિડ્યુલ
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે શુક્રવારે જાહેરાત કરી કે, તેઓ આ વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં ભારતની યજમાની કરશે, જેમાં બન્ને ટીમો વચ્ચે ત્રણ વનડે અને ત્રણ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોની સિરીઝ રમાશે. જો કે, બાંગ્લાદેશમાં વર્તમાન અસ્થિર રાજકીય સ્થિતિને જોતા એ સ્પષ્ટ નથી કે, BCCI આ પ્રવાસ માટે સંમતિ આપશે કે નહીં.
આ તારીખે શરૂ થશે વનડે સિરીઝ
બીસીબી દ્વારા જાહેર કરાયેલા મીડિયા રિલીઝ અનુસાર, વનડે મેચ 1, 3 અને 6 સપ્ટેમ્બરના રોજ રમાશે, જ્યારે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ 9, 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ રમાશે. ભારતીય ટીમ મર્યાદિત ઓવરની સિરીઝ માટે 28 ઓગસ્ટના રોજ બાંગ્લાદેશ પહોંચશે.
ગયા વર્ષે જુલાઈમાં ભારતનો બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ અનિશ્ચિત સમય માટે રદ કરવામાં આવ્યો હતો અને છ મેચની વ્હાઇટ-બોલ સિરીઝ એક વર્ષથી વધુ સમય માટે મુલતવી રાખવામાં આવી હતી. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ ગયા જુલાઈમાં એક નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે, "BCB અને BCCIએ પરસ્પર સહમતિથી ઓગસ્ટ 2025માં યોજાનારી બાંગ્લાદેશ અને ભારત વચ્ચે ત્રણ ODI અને ત્રણ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોની વ્હાઇટ-બોલ સિરીઝ સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી મુલતવી રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે."
નિવેદનમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "આ નિર્ણય બન્ને બોર્ડ વચ્ચે ચર્ચા કર્યા બાદ લેવામાં આવ્યો છે, જેમાં બન્ને ટીમોની આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પ્રતિબદ્ધતાઓ અને સમયપત્રકની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવી છે. BCCIએ કહ્યું કે, 'BCB સપ્ટેમ્બર 2026માં આ સિરીઝ માટે ભારતનું સ્વાગત કરવા માટે આતુર છે. પ્રવાસની સુધારેલી તારીખો અને સમયપત્રક યોગ્ય સમયે જાહેર કરવામાં આવશે."
આ સિરીઝ પહેલા સુરક્ષા કારણોસર અને વ્યસ્ત આંતરરાષ્ટ્રીય સમયપત્રકને કારણે સ્થતિગ કરવામાં આવી હતી. હવે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે તેને 2026ની સ્થાનિક સીઝનના ભાગ રૂપે સામેલ કરી છે. 2026ના અંતમાં યોજાનાર અન્ય મોટા ટુર્નામેન્ટ અને 2027ના ODI વર્લ્ડ કપ તૈયારી માટે આ સિરીઝ ભારતીય ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
