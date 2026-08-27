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ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, દ્રવિડ અને સહેવાગના પુત્રોને મળી તક

ભારતીય ક્રિકેટના બે પૂર્વ દિગ્ગજ બેટર વીરેન્દ્ર સહેવાગ અને રાહુલ દ્રવિડના પુત્રનું નસીબ ચમકી ગયું છે. આર્યવીર સહેવાગ અને અન્વય દ્રવિડ, બંનેને સપ્ટેમ્બર 2026મા ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ રમાનારી એકદિવસીય સિરીઝ માટે ભારતની અન્ડર-19 ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 27, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 12:41 PM IST
ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, દ્રવિડ અને સહેવાગના પુત્રોને મળી તક

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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