ભારતને જીતાડ્યો વર્લ્ડ કપ...બાદમાં BCCIએ ખતમ કર્યું કરિયર, હવે SBIમાં નોકરી કરી રહ્યો છે આ ક્રિકેટર

ભારતના આ ફાસ્ટ બોલરની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી શાનદાર છે, તેણે માત્ર 29 વર્ષની ઉંમરે પોતાની આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કારકિર્દીનો અંત લાવ્યો. આ ઘાતક ફાસ્ટ બોલરે ભારતને વર્લ્ડ કપમાં પણ વિજય અપાવ્યો હતો, પરંતુ તેની કારકિર્દી અચાનક જ સમાપ્ત થઈ ગઈ.

Oct 02, 2025, 12:02 PM IST

કોઈએ કલ્પના પણ કરી નહીં હોય કે એક સમયે ભારતને વર્લ્ડ કપ જીતાડવામાં મદદ કરનાર આ ખેલાડીની કારકિર્દી આટલી વહેલી સમાપ્ત થઈ જશે. BCCIએ અચાનક તેની કારકિર્દીનો અંત લાવી દીધો. તેણે માત્ર 29 વર્ષની ઉંમરે પોતાની આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહ્યું. હવે, આ સ્ટાર ક્રિકેટર SBIમાં નોકરી કરી રહ્યો છે.

આ સ્ટાર ભારતીય ક્રિકેટર SBIમાં નોકરી કરી રહ્યો છે

જો આ ફાસ્ટ બોલરને વધુ તક આપવામાં આવી હોત, તો તે જસપ્રીત બુમરાહ કરતાં વધુ ખતરનાક બોલર બની ગયો હોત. ભારતના ફાસ્ટ બોલર સિદ્ધાર્થ કૌલે 12 જૂન, 2018ના રોજ ઈંગ્લેન્ડ સામેની ODIમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એન્ટ્રી કરી હતી. તેની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી ફક્ત ત્રણ ODI અને ત્રણ T20I રમ્યા પછી સમાપ્ત થઈ ગઈ. કૌલ એક તેજસ્વી ડેથ-ઓવર બોલર હતો, જે તેના સ્વિંગ અને ધીમા બોલથી બેટ્સમેનો માટે વિનાશક સાબિત થતો હતો.

ભારતને વર્લ્ડ કપ જીતાડવામાં કરી મદદ 

સિદ્ધાર્થ કૌલ 17 વર્ષ પહેલા ચર્ચામાં આવ્યો હતો જ્યારે તે 2008માં મલેશિયામાં ભારતની અંડર-19 વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમનો ભાગ હતો. કૌલે 2008ના અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં 10 વિકેટ લીધી હતી. વિરાટ કોહલી 2008ના અંડર-19 વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમનો કેપ્ટન હતો. ભારત માટે તેને પહેલી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમવામાં 10 વર્ષ લાગ્યા. તેણે 2018માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એન્ટ્રી કરી. આઈપીએલમાં કૌલના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શને ટીમ ઈન્ડિયામાં તેનું સ્થાન મજબૂત બનાવ્યું.

શાનદાર આઈપીએલ પ્રદર્શન

સિદ્ધાર્થ કૌલે આઈપીએલ 2017માં 16 વિકેટ અને આઈપીએલ 2018માં 21 વિકેટ લઈને હલચલ મચાવી હતી. સિદ્ધાર્થ કૌલે આઈપીએલમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર માટે ક્રિકેટ રમી છે. સિદ્ધાર્થ કૌલે 19 મે, 2022ના રોજ પોતાની છેલ્લી IPL મેચ રમી હતી. સિદ્ધાર્થ કૌલે 55 IPL મેચોમાં 58 વિકેટ લીધી છે. IPLમાં સિદ્ધાર્થ કૌલનું શ્રેષ્ઠ બોલિંગ પ્રદર્શન 29 રન આપીને 4 વિકેટ છે. સિદ્ધાર્થ કૌલે SBI (સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા) માટે ક્રિકેટ પણ રમી છે. ઘરેલુ ક્રિકેટમાં સિદ્ધાર્થ કૌલ પંજાબ માટે રમી ચૂક્યો છે.

હાલ SBIમાં નોકરી કરે છે

સિદ્ધાર્થ કૌલે 28 નવેમ્બર, 2024ના રોજ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. નિવૃત્તિ પછી સિદ્ધાર્થ કૌલ હાલમાં SBI (સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા)માં કાર્યરત છે. સિદ્ધાર્થ કૌલ 2017થી SBI બેંકમાં કાર્યરત છે. તેની ક્રિકેટ કારકિર્દી લાંબો સમય ટકી નહોતી, તેથી તેણે SBI બેંકમાં પાછા ફરવાનો નિર્ણય લીધો. સિદ્ધાર્થ કૌલે ભારત માટે 3 ODI અને 3 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. સિદ્ધાર્થ કૌલે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ચાર વિકેટ લીધી છે. તે 2016માં IPL ટ્રોફી જીતનાર સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ ટીમનો પણ ભાગ હતો.
 

