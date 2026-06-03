/અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણી માટે કેવી હશે ભારતની પ્લેઇંગ XI ? કેપ્ટન ગિલ આ ખેલાડીઓને કરશે બહાર

IND vs AFG : IPL 2026ના સમાપન સાથે ભારતીય ટીમ હવે આ મહિને અફઘાનિસ્તાન સામે તેના આગામી અભિયાનની શરૂઆત કરશે. અફઘાનિસ્તાન સામે ટીમ ઈન્ડિયા એક ટેસ્ટ મેચ અને ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી રમશે. ટેસ્ટ 6 જૂનથી રમાશે, તો 13 જૂનથી 20 જૂન દરમિયાન 3 મેચની ODI શ્રેણી રમાશે.
બંને ટીમો વચ્ચેની પહેલી ODI 13 જૂને ધર્મશાળાના HPCA સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. અફઘાનિસ્તાન સામેની આ ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ XIમાંથી ચાર ક્રિકેટરોને બહાર કરવામાં આવી શકે છે. ત્યારે આ ODI શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ XI પર એક નજર કરીએ...
ટોપ ઓર્ડર
શુભમન ગિલ અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરશે. વિસ્ફોટક ઓપનર રોહિત શર્મા શુભમન ગિલ સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરે તેવી શક્યતા છે. સંપૂર્ણ જવાબદારી વિરાટ કોહલીના ખભા પર રહેશે, જે ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરશે. વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા બંને આ ODI શ્રેણીમાં ભારત માટે શાનદાર પ્રદર્શન કરે તેવી શક્યતા છે.
મિડલ ઓર્ડર
શ્રેયસ ઐયર અને કેએલ રાહુલ મિડલ ઓર્ડરમાં રમશે, ખાસ કરીને મિડલ ઓવર દરમિયાન સ્પિન ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદરને પ્લેઇંગ ઇલેવન માટે પસંદ કરી શકાય છે. વોશિંગ્ટન સુંદર ભારતના બેટિંગ અને સ્પિન બોલિંગ વિભાગમાં મજબૂતી પૂરી પાડશે. આ ઉપરાંત બેટ્સમેન તરીકે હાર્દિક પંડ્યા 'મેન ઇન બ્લુ' માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. હાર્દિક પંડ્યા તેની બોલિંગમાં પણ યોગદાન આપશે.
સ્પિન બોલિંગ
કુલદીપ યાદવ અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની ODI આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીમાં ભારતના પ્રાથમિક સ્પિનર તરીકે સેવા આપશે અને તેને પ્લેઇંગ XIમાં સામેલ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. કુલદીપ યાદવ અને વોશિંગ્ટન સુંદર બંને તેમની સ્પિન બોલિંગથી ટીમ ઈન્ડિયા માટે ઘાતક સાબિત થવાની શક્યતા છે.
ફાસ્ટ બોલિંગ
અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની ODI આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી દરમિયાન, પ્રિન્સ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાની ત્રિપુટી પ્લેઇંગ XIમાં ફાસ્ટ બોલિંગ આક્રમણની જવાબદારી સંભાળી શકે છે.
અફઘાનિસ્તાન સામે ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર (વાઇસ-કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), હાર્દિક પંડ્યા, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, પ્રિન્સ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા.
આ ખેલાડીઓ ODI શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ શકે છે
અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની ODI આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીમાં ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, ગુરનૂર બ્રાર અને હર્ષ દુબેને પ્લેઇંગ XIમાં સ્થાન મળવું મુશ્કેલ છે.