Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /બદલાઈ જશે ભારત-અફઘાનિસ્તાન સિરીઝનું શેડ્યૂલ, તારીખોમાં થશે ફેરફાર! જાણો શું છે કારણ

બદલાઈ જશે ભારત-અફઘાનિસ્તાન સિરીઝનું શેડ્યૂલ, તારીખોમાં થશે ફેરફાર! જાણો શું છે કારણ

India vs Afghanistan T20 Schedule : ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની T20 શ્રેણી 14 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થવાની છે, પરંતુ હવે શેડ્યૂલમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. ત્યારે આ પાછળનું કારણ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 13, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 03:24 PM IST
બદલાઈ જશે ભારત-અફઘાનિસ્તાન સિરીઝનું શેડ્યૂલ, તારીખોમાં થશે ફેરફાર! જાણો શું છે કારણ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ઘરમાં પત્તા રમતા લોકો માટે રાહતના સમાચાર: ગુજરાત હાઈકોર્ટે રદ કરી પોલીસ ફરિયાદ..
2
3
4
5