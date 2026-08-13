/બદલાઈ જશે ભારત-અફઘાનિસ્તાન સિરીઝનું શેડ્યૂલ, તારીખોમાં થશે ફેરફાર! જાણો શું છે કારણ

India vs Afghanistan T20 Schedule : ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ 12 ઓગસ્ટના રોજ અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 શ્રેણીનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું. શેડ્યૂલ મુજબ ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી 13 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થવાની છે. એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે શ્રેણીના શેડ્યૂલમાં ફેરફાર કરવા અંગે BCCIને એક વિનંતી કરી છે.
ભારત વિરુદ્ધ અફઘાનિસ્તાન ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાવાની છે, બીજી 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ અને છેલ્લી મેચ 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ રમાશે. ત્રણેય મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
મીડિયા અહેવાલ મુજબ, અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (ACB)એ BCCIને વિનંતી કરી છે કે પહેલી અથવા બીજી T20 મેચ 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવે. નોંધનીય છે કે ગણેશ ચતુર્થીનો તહેવાર 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ આવે છે, તેથી આ દિવસે મેચનું આયોજન કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.
ભારત-અફઘાનિસ્તાન સિરીઝનું વર્તમાન શેડ્યૂલ
જો શેડ્યૂલમાં ફેરફાર કરવામાં આવે છે, તો સતત બે દિવસ મેચ રમાશે. જો કે, BCCIએ હજુ સુધી આની પુષ્ટિ કરી નથી. આ પહેલીવાર હશે જ્યારે ભારતીય ટીમ બીજા દેશની યજમાની કરી રહી છે, છતાં બધી મેચ ભારતમાં રમાશે.
બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ જોખમમાં !
અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 શ્રેણીની પુષ્ટિએ ટીમ ઈન્ડિયાના બાંગ્લાદેશ પ્રવાસને જોખમમાં મૂક્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયાનો બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ ઓગસ્ટ 2025થી મુલતવી રાખવામાં આવી રહ્યો છે. બંને દેશો વચ્ચે વધતા રાજકીય તણાવને કારણે પ્રવાસ અગાઉ સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી મુલતવી રાખવામાં આવ્યો હતો.
અહેવાલો અનુસાર, BCBએ પ્રવાસ ફરી શરૂ કરવા અંગે BCCIનો સંપર્ક કર્યો હતો, પરંતુ BCCIએ આ બાબતે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું નથી. ટીમ ઈન્ડિયા આગામી મહિનાઓમાં ઘણી શ્રેણી રમવાની છે અને અફઘાનિસ્તાન સામેની શ્રેણીની પુષ્ટિથી હવે બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ પર શંકા ઉભી થઈ છે.