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કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે ભારત-અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની T20 મેચ ? જાણો ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ

IND vs AFG T20 : ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની T20 શ્રેણીની પ્રથમ મેચ 13 સપ્ટેમ્બરે દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ત્યારે આ મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે. તેમજ ટીવી અને મોબાઈલ પર મેચનું લાઈવ પ્રસારણ ક્યાં જોઈ શકશો, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 11, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 03:48 PM IST
કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે ભારત-અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની T20 મેચ ? જાણો ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે ભારત-અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની T20 મેચ ? જાણો ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ
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