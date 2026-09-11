/કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે ભારત-અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની T20 મેચ ? જાણો ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ

IND vs AFG T20 : ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે T20 શ્રેણી શરૂ થવા જઈ રહી છે. જોકે શ્રેણીની તમામ મેચો દિલ્હીમાં રમાશે, પરંતુ આ શ્રેણીનું આયોજન અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ કરી રહ્યું છે. પ્રથમ મેચ 13 સપ્ટેમ્બરે દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં યોજાશે. મેચ શરૂ થવામાં હવે ગણતરીના કલાકો બાકી છે, તેથી એ જાણી લઈએ કે મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે અને તમે તેને ટીવી અને મોબાઈલ પર ક્યાં લાઈવ જોઈ શકશો, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
પ્રથમ T20 મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે ?
શ્રેયસ અય્યરની કેપ્ટન્સી હેઠળ ટીમ ઈન્ડિયા ત્રણ મેચની T20 ઈન્ટરનેશનલ શ્રેણીમાં અફઘાનિસ્તાનનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે. તમામ મેચો દિલ્હીમાં રમાશે. T20 મેચ હોવાથી તે સ્વાભાવિક રીતે સાંજના સમયે જ રમાશે.
મેચ શરૂ થવાનો નિર્ધારિત સમય સાંજે 7 વાગ્યાનો છે. ટોસ અડધો કલાક પહેલાં એટલે કે સાંજે 6:30 વાગ્યે થશે અને પ્રથમ બોલ બરાબર સાંજે 7 વાગ્યે ફેંકવામાં આવશે. જો મેચ પૂરી 20 ઓવરની રમાય તો રાત્રે 10:30 વાગ્યા સુધીમાં સમાપ્ત થશે. અફઘાનિસ્તાનના તાજેતરના ફોર્મને જોતા આ મેચ એક રોમાંચક મુકાબલો બની રહેશે તેવી શક્યતા છે.
ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ ?
Sony Sports પાસે આ શ્રેણીના પ્રસારણના અધિકારો છે, તેથી ટીવી પર મેચ લાઈવ જોવા માટે, તમારે Sony Sports ચેનલ પર જવું પડશે. મોબાઈલ પર મેચ જોવા માટે, તમારે FanCode એપનો ઉપયોગ કરવો પડશે, કારણ કે તેમની પાસે લાઈવ સ્ટ્રીમિંગના અધિકારો છે. ટૂંકમાં, મેચ Star Sports કે JioHotstar પર આવશે નહીં.
ટીમ ઈન્ડિયા દિલ્હી પહોંચી ગઈ છે
ભારતીય ટીમ શ્રેણી માટે દિલ્હી પહોંચી ગઈ છે અને તૈયારીઓ પહેલેથી જ ચાલી રહી છે. શ્રેયસ અય્યરની કેપ્ટન્સી હેઠળ, ટીમે પ્રેક્ટિસ માટે અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમની મુલાકાત લીધી હતી, જેમાં કેટલાક ખેલાડીઓએ તેમની બેટિંગ અને બોલિંગ કૌશલ્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું. BCCI દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર આ સેશનનો એક વીડિયો શેર કરવામાં આવ્યો છે. હવે એ જોવાનું રહેશે કે પ્રથમ મેચમાં કઈ ટીમ જીતે છે.
અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમ
શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), શિવમ દુબે, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્થી, રવિ બિશ્નોઈ, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ અને યશ ઠાકુર.