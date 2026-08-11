/બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ પર સસ્પેન્સ વચ્ચે ટીમ ઈન્ડિયાની નવી T20 સિરીઝ, આ દેશ સામે રમશે 3 મેચ, તારીખો જાહેર

India vs Afghanistan : અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે આખરે ભારત સામેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની તારીખો જાહેર કરી દીધી છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સપ્ટેમ્બર માટેના સમયપત્રક અંગેનું ચિત્ર હવે મોટાભાગે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. ACBએ ભારત સામેની ત્રણ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીની તારીખોની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી છે. બંને ટીમો વચ્ચેની મેચ 13, 15 અને 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ નવી દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
ક્રિકબઝના અહેવાલ અનુસાર, ACBએ સોમવારે તેના કોમર્શિયલ પાર્ટનરને મોકલેલા પત્રમાં આ તારીખો અને સ્થળની પુષ્ટિ કરી છે. બોર્ડે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ આ તારીખો માટે સંમતિ આપી છે.
3 મેચોની T20 સિરીઝ રમાશે
બોર્ડના કોમર્શિયલ પાર્ટનરને મોકલવામાં આવેલા પત્રમાં, એસીબીના સીઈઓ નસીબ ખાને જણાવ્યું હતું કે ભારતનો અફઘાનિસ્તાન પ્રવાસ 2026 13 સપ્ટેમ્બરથી 17 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યોજાશે. પત્રમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો કે શ્રેણીની તારીખો બીસીસીઆઈ સાથે પરામર્શ કરીને નક્કી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં ત્રણેય મેચોના સ્થળો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. ત્રણેય મેચ નવી દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની મેચો ક્યારે રમાશે ?
બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ રદ થવાની શક્યતા
અફઘાનિસ્તાન શ્રેણીની તારીખોની પુષ્ટિ સાથે, ભારતીય ટીમના બાંગ્લાદેશના પ્રસ્તાવિત પ્રવાસની શક્યતા લગભગ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB)એ 1 સપ્ટેમ્બરથી 13 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે ભારત સામે 6 વાઈટ બોલ મેચનું શેડ્યૂલ પ્રસ્તાવિત કર્યું હતું, જેમાં ODI અને T20 બંનેનો સમાવેશ થાય છે.
જોકે, ભારત-અફઘાનિસ્તાન શ્રેણીની પહેલી મેચ હવે 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાવાની છે, જેના કારણે બંને પ્રવાસ વચ્ચે સીધો મુકાબલો થશે. શ્રેણી શરૂ થવામાં ત્રણ અઠવાડિયાથી ઓછો સમય બાકી હોવાથી બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ હવે ફક્ત ત્યારે જ શક્ય લાગે છે જો બંને દેશોની સરકારો તરફથી છેલ્લી ઘડીનો કોઈ મોટો નિર્દેશ અથવા ફેરફાર આવે.
સત્તાવાર જાહેરાત બાકી
જ્યારે ACBએ તારીખોની પુષ્ટિ કરી છે, ત્યારે બોર્ડે સ્પષ્ટતા કરી છે કે સંબંધિત અધિકારીઓ દ્વારા શ્રેણી અંગે સત્તાવાર જાહેરાત હજુ બાકી છે. તેમ છતાં તેના કોમર્શિયલ પાર્ટનરને મોકલવામાં આવેલા પત્રમાં, અફઘાનિસ્તાન બોર્ડે મીડિયા અધિકાર ધારકોને આ તારીખોના આધારે તૈયારીઓ શરૂ કરવા કહ્યું છે.