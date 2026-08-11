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બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ પર સસ્પેન્સ વચ્ચે ટીમ ઈન્ડિયાની નવી T20 સિરીઝ, આ દેશ સામે રમશે 3 મેચ, તારીખો જાહેર

India vs Afghanistan : ભારત બાંગ્લાદેશનો પ્રવાસ કરશે કે નહીં તેના પર સસ્પેન્સ છે, પરંતુ ટીમ ઈન્ડિયા હવે અફઘાનિસ્તાન સામે T20 સિરીઝ રમશે. અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (ACB)એ ટીમ ઈન્ડિયા સામેની ત્રણ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચની તારીખોની જાહેરાત કરી છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) તરફથી લીલી ઝંડી મળ્યા બાદ બોર્ડે આ જાહેરાત કરી છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 11, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:23 PM IST
બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ પર સસ્પેન્સ વચ્ચે ટીમ ઈન્ડિયાની નવી T20 સિરીઝ, આ દેશ સામે રમશે 3 મેચ, તારીખો જાહેર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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