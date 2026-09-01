/બદલાઈ ગઈ ભારતની T20 ટીમ, અફઘાનિસ્તાન સામે આ 8 ખેલાડીઓને પડતા મુકાયા

India vs Afghanistan : અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. બંને ટીમો વચ્ચે 13 સપ્ટેમ્બરથી દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં ત્રણ મેચની શ્રેણી શરૂ થવાની છે. શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ 15 સભ્યોની ટીમની પસંદગી કરવામાં આવી છે. ટીમમાં જસપ્રીત બુમરાહનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેણે ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પછી એક પણ મેચ રમી નથી. જોકે, તે ફિટનેસ ટેસ્ટ પાસ કર્યા પછી જ રમી શકશે.
સંજુ સેમસનની ટીમમાં વાપસી
ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ માટે T20 ટીમમાંથી બહાર રહેલા સંજુ સેમસનની વાપસી થઈ છે. સંજુ ભારતની T20 વર્લ્ડ કપ જીતમાં હીરો હતો, પરંતુ આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડમાં T20 શ્રેણીની શરૂઆતની મેચોમાં નિષ્ફળ જવાથી તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો. વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઇંગ્લેન્ડમાં પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં તેની જગ્યાએ સ્થાન મેળવ્યું હતું પરંતુ તે પણ પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો. જો તે, ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ દરમિયાન વૈભવ બેટથી શાનદાર ફોર્મમાં હતો અને તેને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. અફઘાનિસ્તાન સામેની શ્રેણી માટે પણ તેની પસંદગી કરવામાં આવી છે.
4 ખેલાડીઓના ફિટનેસ ટેસ્ટ બાકી
અફઘાનિસ્તાન શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયામાં સામેલ ચાર ખેલાડીઓએ હજુ ફિટનેસ ટેસ્ટમાંથી પસાર થવાનું બાકી છે. આમાં નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, જસપ્રીત બુમરાહ, હર્ષિત રાણા અને વોશિંગ્ટન સુંદરનો સમાવેશ થાય છે. આ ખેલાડીઓ શ્રેણી પહેલા ફિટનેસ ટેસ્ટ પાસ કર્યા પછી જ રમવા માટે લાયક બનશે. હર્ષિત અને નીતિશ પણ લાંબા સમયથી ઈજાઓને કારણે બહાર છે. સુંદર ઈજાને કારણે શ્રીલંકા પ્રવાસ પણ ચૂકી ગયો હતો.
8 ખેલાડીઓને પડતા મૂકાયા
ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમનો ભાગ રહેલા રિંકુ સિંહ ઉપરાંત પ્રિન્સ યાદવ, અશોક શર્મા, મયંક યાદવ, સૂર્યાંશ શેડગે, યશ ઠાકુર, પ્રભસિમરન સિંહ અને હર્ષ દુબેને પડતા મૂકવામાં આવ્યા છે. યશ ઠાકુર અને અશોક શર્માએ તે પ્રવાસ દરમિયાન ભારત માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. પ્રિન્સ યાદવને ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ દરમિયાન ઈજા થઈ હતી.
અફઘાનિસ્તાન ટી20 શ્રેણી માટે ભારતની ટીમ
શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), શિવમ દુબે, નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્તી, રવિ બિશ્નોઈ, જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, હર્ષિત રાણા.