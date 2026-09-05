/જો જસપ્રીત બુમરાહ ફિટ નહીં થાય તો કોને મળશે તક ? આ ત્રણ ખેલાડીઓ છે રેસમાં

Jasprit Bumrah : સ્ટાર ભારતીય ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ હાલમાં ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે અને 13 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારી અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયામાં તેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, તે રમશે કે નહીં તે 9 સપ્ટેમ્બરે BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે યોજાનારી ફિટનેસ ટ્રાયલ મેચ પર આધારિત છે. જો બુમરાહ જરૂરી ફિટનેસ ધોરણોને પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો પસંદગીકારોએ મજબૂત બેકઅપ વિકલ્પ પસંદ કરવો પડશે. જો બુમરાહ નહીં, રમે તો કોને તક મળશે, તેના પર એક નજર કરીએ...
પ્રિન્સ યાદવ
IPL 2026માં ઘાતક બોલિંગ અને સટિક લાઇન અને લેન્થથી હેડલાઇન્સમાં આવેલા પ્રિન્સ યાદવને બુમરાહના સ્થાન માટે ટોપ દાવેદાર માનવામાં આવે છે. તેણે ભારત માટે અત્યાર સુધી રમાયેલી 6 T20 મેચોમાં 9 વિકેટ લઈને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પોતાનું મૂલ્ય સાબિત કર્યું છે. જો બુમરાહ બહાર થાય તો પસંદગીકારો પ્રિન્સ યાદવને પ્રાથમિકતા આપી શકે છે.
મોહમ્મદ સિરાજ
જો પસંદગીકારો બુમરાહ જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીને બદલવા માટે યુવાને બદલે અનુભવી બોલરને પસંદ કરવાનું નક્કી કરે છે, તો મોહમ્મદ સિરાજ સૌથી મજબૂત ઉમેદવાર છે. જોકે સિરાજ તાજેતરમાં ટી20 સેટઅપમાંથી બહાર રહ્યો છે, તેમ છતાં તેને નવા બોલને બંને રીતે સ્વિંગ કરવાનો અનુભવ છે. ઉચ્ચ દબાણવાળી મેચોમાં તેનો અનુભવ અને પાવરપ્લે દરમિયાન શરૂઆતમાં સફળતા મેળવવાની ક્ષમતા તેને બુમરાહનો સૌથી વિશ્વસનીય બેકઅપ બનાવે છે.
મયંક યાદવ
મયંક યાદવ તેની સ્પીડ અને આક્રમક યોર્કર માટે જાણીતો મયંક યાદવ ભારતીય બોલિંગ આક્રમણમાં વધારાની લય મેળવે છે. ઝિમ્બાબ્વે સામેની તાજેતરની T20 શ્રેણીમાં તેણે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, ત્રણ મેચમાં પાંચ વિકેટ લીધી અને તેની ગતિથી વિરોધી બેટ્સમેનોને નોંધપાત્ર રીતે પરેશાન કર્યા. જો ટીમ મેનેજમેન્ટ બુમરાહની ગેરહાજરીમાં પાવરપ્લે અને ડેથ ઓવર્સને સંભાળવા માટે એક એક્સપ્રેસ પેસર શોધી રહ્યું છે, તો મયંક યાદવ પહેલી પસંદગી સાબિત થશે.