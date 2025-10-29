Prev
IND vs AUS : કેનબેરામાં ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાઈ રહેલી પહેલી T20 મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી છે. આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 29, 2025, 04:57 PM IST

IND vs AUS : સૂર્યા-ગિલના તોફાન વચ્ચે વરસાદ બન્યો વિલન, ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પ્રથમ T20 મેચ રદ

IND vs AUS : કેનબેરામાં ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પહેલી T20 મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી છે. વરસાદે ઘણી વખત મેચમાં વિક્ષેપ પાડ્યો હતો અને ભારે વરસાદને કારણે મેચ ફરી શરૂ થઈ શકી ન હતી. ત્યારબાદ અમ્પાયરોએ મેચ રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ કેનબેરામાં વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી. જો કે, સારા સમાચાર એ હતા કે ભારતના T20I કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને વાઈસ-કેપ્ટન શુભમન ગિલ સારા ફોર્મમાં દેખાઈ રહ્યા હતા. સૂર્યકુમાર યાદવે 24 બોલમાં 3 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાની મદદથી 39 રન બનાવ્યા હતા અને શુભમન ગિલ 20 બોલમાં 4 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાની મદદથી 37 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા હતા. 

બીજી મેચ 31 ઓક્ટોબરના રોજ રમાશે

આ મેચમાં ટોસ હાર્યા બાદ ભારતે 9.4 ઓવર સુધી બેટિંગ કરી અને એક વિકેટ ગુમાવીને કુલ 97 રન બનાવ્યા. અભિષેક શર્મા 19 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. મેચ શરૂ થયાના થોડા સમય પછી વરસાદ પડ્યો અને મેચ ઘટાડીને 18 ઓવર પ્રતિ ટીમ કરવામાં આવી, પરંતુ વરસાદના બીજા સ્પેલથી મેચ શરૂ થઈ શકી નહીં. શ્રેણીની બીજી મેચ હવે શુક્રવાર, 31 ઓક્ટોબરના રોજ મેલબોર્નમાં રમાશે.

આ મેચ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સંજુ સેમસન, હર્ષિત રાણા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ અને કુલદીપ યાદવનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણી આગામી વર્ષની શરૂઆતમાં યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતની તૈયારીઓની શરૂઆત છે. ભારત વર્લ્ડ કપ પહેલા 15 મેચ રમશે. એશિયા કપ જીત્યા પછી ભારતીય ટીમ હવે ઓસ્ટ્રેલિયામાં આ મોટી શ્રેણી જીતવાનું ટાર્ગેટ રાખી રહી છે.

