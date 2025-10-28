IND vs AUS : આ બે ખેલાડીઓનું કપાશે પત્તુ, તો હર્ષિતની એન્ટ્રી કન્ફર્મ ! પ્રથમ T20માં આવી હશે ભારતની પ્લેઇંગ-11
IND vs AUS : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પહેલી T20 મેચ 29 ઓક્ટોબરે કેનબેરાના મનુકા ઓવલ ખાતે રમાશે. પીચ ઝડપી બોલરો માટે અનુકૂળ રહેશે, તેથી ભારતે એશિયા કપથી ત્રણ સ્પિનરની રણનીતિ છોડી દેવી પડશે. હાર્દિક પંડ્યાની ગેરહાજરી અને હર્ષિત રાણાનું ફોર્મ ટીમ સંયોજનને એક નવું રૂપ આપી શકે છે.
Trending Photos
IND vs AUS : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની T20 શ્રેણી 29 ઓક્ટોબરથી શરૂ થવાની છે. આવતા વર્ષે રમાનારા T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારી માટે આ શ્રેણી મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. પહેલી મેચ કેનબેરામાં રમાનારી છે. આ મેચમાં પ્લેઇંગ ઇલેવન અંગે ભારે ચર્ચા થવાની શક્યતા છે.
ભારતે છેલ્લે એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં T20 મેચ રમી હતી, જ્યાં તેઓ ફક્ત એક મુખ્ય ફાસ્ટ બોલર સાથે રમ્યા હતા. જોકે, મનુકા ઓવલ (કેનબેરા) ખાતેની પહેલી T20 મેચમાં આ પરિસ્થિતિ ચોક્કસપણે બદલાશે.
એક ફેરફાર ચોક્કસ છે, કારણ કે હાર્દિક પંડ્યા અવેલેબલ નથી. તેનો બેકઅપ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી પણ ઈજાગ્રસ્ત છે, તેથી તેની ઉપલબ્ધતા પણ શંકામાં છે. કેનબેરામાં મનુકા ઓવલની પીચ બેટ્સમેન-ફ્રેન્ડલી માનવામાં આવે છે, જે સતત ઉછાળ અને ગતિ આપે છે. તેથી આ વખતે ટીમે તેના ફાસ્ટ બોલરો પર વધુ આધાર રાખવો પડશે. એશિયા કપમાં ભારત ત્રણ સ્પિનરો કુલદીપ યાદવ, અક્ષર પટેલ અને વરુણ ચક્રવર્તી સાથે રમ્યું હતું.
કોને તક મળશે, કુલદીપ કે અક્ષર ?
ગ્રાઉન્ડની બાઉન્ડ્રીઓ સ્પિનરોને અનુકૂળ રહેશે, પરંતુ સપાટી તેમના માટે અનુકૂળ રહેશે નહીં. જેના કારણે અક્ષર પટેલ કુલદીપ અને વરુણ કરતા આગળ છે. અક્ષર એક ઓલરાઉન્ડર છે અને મધ્યમ ક્રમમાં રન બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આમ બીજા સ્પિનરના સ્થાન માટે સ્પર્ધા કુલદીપ અને વરુણ વચ્ચે છે. પરંતુ હર્ષિત રાણાનું નામ પણ ઉમેરવામાં આવ્યું છે.
જસપ્રીત બુમરાહ અને અર્શદીપ સિંહ નિશ્ચિત છે. બંને ભારતના ટોચના T20 બોલર છે. અર્શદીપે ઓસ્ટ્રેલિયામાં રમાયેલા 2022 T20 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ વિકેટ લીધી હતી. આવી સ્થિતિમાં ઝડપી બોલરોને ફાયદો થશે.
પિચને ધ્યાનમાં લેતા શુભમન ગિલ અને ગૌતમ ગંભીર એક વધારાનો ઝડપી બોલર શામેલ કરવા માંગે છે. એકમાત્ર વિકલ્પ હર્ષિત રાણા છે, જેણે તાજેતરની ODI શ્રેણીમાં સૌથી વધુ વિકેટ લીધી હતી અને બેટથી પણ યોગદાન આપ્યું હતું. આનો અર્થ એ થયો કે હર્ષિતનું મહત્વ વધી ગયું છે.
રસપ્રદ વાત એ છે કે કુલદીપ યાદવે 2018થી ઓસ્ટ્રેલિયામાં T20 રમી નથી, પરંતુ તેનો રેકોર્ડ બેસ્ટ રહ્યો છે. વરુણ હજુ સુધી ત્યાં રમ્યો નથી. આ અનુભવના કારણે કુલદીપની વરુણ કરતા વધુ શક્યતા છે.
આવી હશે ભારતની પ્લેઇંગ-11
અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ (વાઈસ-કેપ્ટન), સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે