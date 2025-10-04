ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, રોહિત પાસેથી છીનવાઈ કેપ્ટનશીપ, આ ખેલાડી બન્યો કેપ્ટન
Team IND Squad Announcement : ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે ભારતની ODI ટીમમાં વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, રોહિત ODI શ્રેણીમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરશે નહીં. શુભમન ગિલને રોહિતની જગ્યાએ ભારતીય ODI ટીમનો નવો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે.
Team IND Squad Announcement : ભારતીય ટીમ ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ત્રણ ODI અને પાંચ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમશે. ભારતીય ટીમની જાહેરાત શનિવાર, 4 ઓક્ટોબરના રોજ કરવામાં આવી હતી. ટેસ્ટ પછી શુભમન ગિલને ODI ટીમનો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. પસંદગીકારોએ ટીમ પસંદગી અંગે ચર્ચા કરવા માટે અમદાવાદમાં બેઠક કરી હતી.
શુભમન ગિલને ODI કેપ્ટન તરીકે રોહિત શર્માનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. ODI શ્રેણી માટે પસંદગીકારોએ શ્રેયસ ઐયરને વાઈસ કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યો છે. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીને ODI ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે, બંનેને બેટ્સમેન તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. સૂર્યકુમાર યાદવ T20 ટીમનો કેપ્ટન રહેશે.
ભારતની ODI ટીમ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર (વાઈસ-કેપ્ટન), અક્ષર પટેલ, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), અને યશસ્વી જયસ્વાલ.
🚨 India’s squad for Tour of Australia announced
Shubman Gill named #TeamIndia Captain for ODIs
The #AUSvIND bilateral series comprises three ODIs and five T20Is against Australia in October-November pic.twitter.com/l3I2LA1dBJ
— BCCI (@BCCI) October 4, 2025
ભારતની T20 ટીમ: સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ (વાઈસ-કેપ્ટન), તિલક વર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, જિતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), રિંકુ સિંહ, વોશિંગ્ટન સુંદર.
બુમરાહને ODIમાં આરામ આપવામાં આવ્યો
ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બોલર જસપ્રીત બુમરાહને ODI શ્રેણીમાં આરામ આપવામાં આવશે. બુમરાહ તાજેતરમાં એશિયા કપમાં રમ્યો હતો અને તે પહેલાં તે ઇંગ્લેન્ડ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં પણ રમ્યો હતો. જોકે, તે T20 શ્રેણી માટે વાપસી કરશે. બુમરાહના સ્થાને કૃષ્ણા અને અર્શદીપ સિંહને ODI ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.
વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માની વાપસી
વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માએ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે. પરિણામે, બંને ભારત માટે ફક્ત એક જ ફોર્મેટમાં રમશે. રોહિત અને કોહલી છેલ્લે ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં ભારત માટે રમતા જોવા મળ્યા હતા, જેમાં ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવીને ખિતાબ જીત્યો હતો.
વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માએ મળીને ODI ક્રિકેટમાં 25,000થી વધુ રન બનાવ્યા છે, જેમાં 83 સદીનો સમાવેશ થાય છે. પરંતુ હવે મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું આ બે મહાન બેટ્સમેન 2027 ODI વર્લ્ડ કપ સુધી રમશે. આ મેગા ટુર્નામેન્ટ હજુ બે વર્ષ દૂર છે.
ત્યાં સુધીમાં રોહિત શર્મા 40થી વધુ ઉંમરનો હશે, જ્યારે વિરાટ કોહલી 39ની નજીક હશે. જ્યારે "હિટમેન" તરીકે ઓળખાતા રોહિત તેની ઉંમરને કારણે ચિંતાનો વિષય બની શકે છે, ત્યારે કિંગ કોહલીની ફિટનેસ બેસ્ટ રહે છે. તેથી એવી પ્રબળ શક્યતા છે કે તે 2027 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો ભાગ બની શકે છે.
