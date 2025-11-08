Prev
T20 સિરીઝમાં આજે નિર્ણાયક મેચ, પ્લેઇંગ-11માં થશે મોટો ફેરફાર, કેપ્ટન સૂર્યા આ ખેલાડીને કરશે બહાર !

Ind vs Aus 5th T20 : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 સિરીઝનો અંતિમ અને નિર્ણાયક મુકાબલો આજે બ્રિસ્બેનના ગાબા ખાતે રમાશે. આ મેચ બપોરે 1:45 વાગ્યે શરૂ થશે. ભારત હાલમાં પાંચ મેચની T20 સિરીઝમાં 2-1થી આગળ છે. જો ભારત બ્રિસ્બેનમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની આ મેચ જીતી જાય છે, તો તે T20 સિરીઝ જીતી લેશે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 08, 2025, 10:44 AM IST

T20 સિરીઝમાં આજે નિર્ણાયક મેચ, પ્લેઇંગ-11માં થશે મોટો ફેરફાર, કેપ્ટન સૂર્યા આ ખેલાડીને કરશે બહાર !

Ind vs Aus 5th T20 : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 સિરીઝની અંતિમ અને નિર્ણાયક મેચ રમાશે. ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પહેલી T20 મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ઓસ્ટ્રેલિયાએ બીજી મેચ 4 વિકેટથી જીતીને લીડ મેળવી હતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ હોબાર્ટમાં રમાયેલી ત્રીજી મેચ 5 વિકેટથી જીતીને સિરીઝની બરાબરી કરી હતી. ચોથી મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 48 રનથી જીતીને સિરીઝમાં 2-1ની લીડ મેળવી હતી. આ સાથે સિરીઝની પાંચમી મેચ હવે નિર્ણાયક બની ગઈ છે.

ઓપનર

ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પાંચમી અને અંતિમ T20 મેચમાં અભિષેક શર્મા અને શુભમન ગિલ ઇનિંગની શરૂઆત કરશે. અભિષેક શર્મા અને શુભમન ગિલ ટીમ ઇન્ડિયાને મજબૂત શરૂઆત આપવાની જવાબદારી સંભાળશે

નંબર 3

કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ નંબર 3 પર બેટિંગ કરશે અને તેની વિસ્ફોટક બેટિંગથી ઝડપથી રન બનાવશે. બ્રિસ્બેનના મેદાનમાં પીચ સારી ઉછાળ આપે છે. કોઈપણ બોલર માટે સૂર્યકુમાર યાદવને બોલિંગ કરવી ખૂબ મુશ્કેલ હશે.

નંબર 4-5

તિલક વર્મા નંબર 4 પર બેટિંગ કરી શકે છે. તિલક વર્માએ ભારત માટે 36 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 47.43ની સરેરાશથી 996 રન બનાવ્યા છે. સ્પિન ઓલરાઉન્ડર અક્ષર પટેલ નંબર 5 પર બેટિંગ કરી શકે છે. અક્ષર પટેલ બેટ અને બોલ બંનેથી તબાહી મચાવી શકે છે. 

નંબર 6

ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર નીતિશ રેડ્ડીને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરી શકાય છે અને તે 6 નંબર પર બેટિંગ કરી શકે છે. નીતિશ રેડ્ડી એક વિસ્ફોટક બેટ્સમેન, ખતરનાક બોલર અને ચપળ ફિલ્ડર છે. જો નીતિશ રેડ્ડીને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવે તો વરુણ ચક્રવર્તીને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર બેસવું પડી શકે છે. આનું કારણ એ છે કે બ્રિસ્બેન ફાસ્ટ બોલરોને વધુ સપોર્ટ આપે છે.

નંબર 7-8

વિકેટકીપર-બેટ્સમેન જીતેશ શર્મા આ મેચમાં 7 નંબર પર બેટિંગ કરી શકે છે. જીતેશ શર્મા ખૂબ જ વિસ્ફોટક બેટ્સમેન છે. શિવમ દુબે 8 નંબર પર બેટિંગ કરી શકે છે. ટીમ ઇન્ડિયા માટે સારી વાત છે કે તે બોલિંગમાં વિકેટ પણ લઈ રહ્યો છે. 

ઓલરાઉન્ડર અને સ્પિન બોલર

વોશિંગ્ટન સુંદરને સ્પિન ઓલરાઉન્ડર તરીકે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવશે. તેથી કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવને વરુણ ચક્રવર્તીને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર રાખવાની ફરજ પડી શકે છે.

ફાસ્ટ બોલર્સ

જસપ્રીત બુમરાહ અને અર્શદીપ સિંહને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં પસંદ કરવામાં આવશે. ઓલરાઉન્ડર નીતિશ રેડ્ડી અને શિવમ દુબે ત્રીજા અને ચોથા ફાસ્ટ બોલર તરીકે રમશે.

ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પાંચમી T20 માટે ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન

અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, અક્ષર પટેલ, નીતિશ રેડ્ડી, જીતેશ શર્મા, શિવમ દુબે, વોશિંગ્ટન સુંદર, જસપ્રીત બુમરાહ અને અર્શદીપ સિંહ.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

