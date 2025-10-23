ગંભીર-ગિલનો એક નિર્ણય ભારે પડ્યો? એડિલેડમાં કપાયું ટીમ ઈન્ડિયાનું નાક! 17 વર્ષ બાદ ત્યાં હાર્યું
એડિલેડમાં 17 વર્ષ બાદ ભારતે હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ગૌતમ ગંભીર અને શુભમન ગિલના એક નિર્ણય પર સવાલ ઉભા થઈ રહ્યા છે. જાણો શું હતો એ નિર્ણય....
ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને સતત બીજી વનડે મેચમાં હરાવીને સિરીઝ પર કબજો જમાવી લીધો છે. એડિલેડમાં બીજી મેચ રમાઈ જે કાંગારુ ટીમે બે વિકેટથી જીતીને ત્રણ મેચની આ સિરીઝમાં 2-0થી લીડ લીધી. એડિલેડમાં ભારત 17 વર્ષ બાદ કોઈ મેચ હાર્યું છે. હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર અને કેપ્ટન શુભમન ગીલનો એક નિર્ણય ટીમ ઈન્ડિયાને એડિલેડમાં મળેલી હારનું મોટું કારણ બન્યો, જેના પર સવાલ થઈ રહ્યા છે.
17 વર્ષ બાદ એડિલેડમાં હાર્યું ભારત
એડિલેડમાં ટોસ હારીને પહેલા બેટિંગ કરતા રોહિત શર્માએ 73 રન અને શ્રેયસ ઐય્યરે 61 રન કર્યા જેના દમ પર ભારતે 50 ઓવરમાં 265 રનનો પડકારજનક સ્કોર કર્યો. ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમે 46.2 ઓવરમાં 8 વિકેટના નુકસાન પર આ ટાર્ગેટ ચેઝ કરી લીધો. આ જીત સાથે ઓસ્ટ્રેલિયાએ સિરીઝમાં 2-0ની અજેય લીડ લીધી છે. 17 વર્ષમાં પહેલીવાર એવું બન્યું કે જ્યારે ભારતે એડિલેડમાં વનડે મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો. છેલ્લે 2008માં ભારત આ મેદાન પર હાર્યું હતું અને ત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને 50 રને હરાવ્યું હતું.
એક નિર્ણય ભારે પડ્યો?
વાત જાણે એમ છે કે કુલદીપ યાદવને પ્લેઈંગ 11માં સામેલ ન કરવાનો નિર્ણય ટીમ ઈન્ડિયાને આ મેચમાં ભારે પડી ગયો એવું લાગ્યું. પર્થમાં આ ચાઈનામેન સ્પિનરને બહાર બેસાડવાનો નિર્ણય જાણીને દરેક આશ્ચર્યચકિત હતા. ત્યારબાદ એવી આશા હતી કે કુલદીપને એડિલેડમાં વાપસી કરાવાશે. પરંતુ અહીં પણ તેને પ્લેઈંગ 11માં જગ્યા મળી નહીં. એડિલેડમાં કુલદીપ યાદવ કાંગારુ ટીમ પર કહેર બની શકતો હતો. જે રીતે એડમ ઝમ્પાએ શાનદાર બોલિંગ કરીને ભારતીય મિડલ ઓર્ડર વેરવિખેર કરી નાખ્યો તેનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ પિચ પર કુલદીપ યાદવને પણ મદદ મળત અને તે પોતાની ફિરકીનો જાદુ ચલાવત. જો કે હવે ગંભીર અને ગિલ પોતાના આ નિર્ણયને લઈને પસ્તાતા હશે.
ઝમ્પાનો કમાલ
કાંગારુ ટીમના લેગ સ્પિનર એડમ ઝમ્પાએ ભારતીય મિડલ ઓર્ડરને પોતાની ફિરકીની જાળમાં ફસાવ્યો. બોલિંગની શરૂઆતમાં તે દબાણમાં જરૂર જોવા મળ્યો, પરંતુ એક વિકેટ લેતા જ તેણે ભારતીય બેટર્સ પર સકંજો કસ્યો. આ બોલરે 10 ઓવરમાં ભલે 60 રન આપ્યા પરંતુ ચાર મોટી વિકેટ લીધી. જેમાં શ્રેયસ ઐય્યર, અક્ષર પટેલની વિકેટ સામેલ હતી. ઝમ્પાનો પહેલો શિકાર શ્રેયસ ઐય્યર બન્યો. જે સેટ થઈને બેટિંગ કરતો હતો. ઐય્યર ક્લીન બોલ્ડ થયો. ત્યારબાદ ઝમ્પાએ કે એલ રાહુલને આઉટ કર્યો. ઝમ્પાની બોલિંગ પર મોટો શોટ રમવાના ચક્કરમાં અક્ષર પટેલ પણ આઉટ થયો. નીતિશ રેડ્ડી પણ ઝમ્પાની ફિરકી સમજી શક્યો નહીં અને વિકેટ ફેંકી દીધી. આ પ્રદર્શન બદલ તે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ પણ બન્યો.
