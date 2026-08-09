/સિરીઝ માટે બાંગ્લાદેશ જશે ટીમ ઈન્ડિયા ? BCCIએ તોડ્યું મૌન, હવે સરકારે લેવો પડશે મોટો નિર્ણય

India vs Bangladesh : બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ અંગે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે સપ્ટેમ્બરમાં યોજાનારી ODI અને T20 શ્રેણી પર હવે મુશ્કેલીમાં નજર આવી રહી છે. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડને આશા છે કે ભારતીય ટીમ શ્રેણી રમવા માટે આવશે. ભારત પ્રવાસ દરમિયાન ત્રણ ODI અને ત્રણ T20 મેચ રમવાનું છે.
હવે સરકાર લેશે નિર્ણય
જોકે, ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોના મનમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે ટીમ ઈન્ડિયા પાડોશી દેશમાં રમવા માટે જશે કે નહીં. હાલમાં BCCI પાસે પણ આનો જવાબ નથી. બાંગ્લાદેશની પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિ અને સુરક્ષા સંબંધિત ચિંતાઓને જોતાં બોર્ડે આખો મામલો ભારત સરકારના વલણ પર છોડી દીધો છે.
BCCIના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ સ્પષ્ટતા કરી કે બોર્ડ આ પ્રવાસ અંગે એકપક્ષીય નિર્ણય લઈ શકે નહીં. મંજૂરી મેળવવા માટે ટૂંક સમયમાં ભારત સરકારનો સંપર્ક કરવામાં આવશે. સરકાર તરફથી લીલી ઝંડી મળ્યા પછી જ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે.
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ સાથે વાતચીત ચાલુ
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) ઇચ્છે છે કે આ શ્રેણી કોઈપણ કિંમતે યોજાય. આ માટે તેઓએ BCCIને ઔપચારિક રીતે પત્ર લખ્યો છે. બંને દેશોના ક્રિકેટ બોર્ડ એકબીજા સાથે સતત સંપર્કમાં રહે છે. BCBએ 29 ઓગસ્ટથી 15 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે આ સફેદ બોલ શ્રેણી (વનડે અને ટી20) માટે એક ચોક્કસ સમયમર્યાદા પણ નક્કી કરી છે. જોકે, હવે નિર્ણય ભારતના વિદેશ મંત્રાલય અને ગૃહ મંત્રાલયના હાથમાં છે.
ખેલાડીઓની સુરક્ષા પર કોઈ સમાધાન નહીં
ખેલાડીઓની સલામતી ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ માટે ટોચની પ્રાથમિકતા છે. તેથી જ બોર્ડ સરકારી મંજૂરી વિના એક પણ પગલું આગળ વધારવા માંગતું નથી. સરકાર સાથે પરામર્શ કર્યા પછી જ સ્પષ્ટ થશે કે ભારતીય ખેલાડીઓ ઢાકા જશે કે પ્રવાસ હાલ પૂરતો મુલતવી રાખવામાં આવશે.
જો સરકાર પરવાનગી આપે છે, તો ચાહકો ઓગસ્ટના અંતમાં ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે મેચ જોઈ શકે છે. જો કે, સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે મંજૂરી નહીં આપવામાં આવે, તો BCBનું શેડ્યૂલ ખોરવાઈ જવાની શક્યતા છે. આગામી દિવસોમાં સરકારનું વલણ જાહેર થયા પછી પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ થઈ જશે.
2024માં રમાવાની હતી શ્રેણી
આ શ્રેણી મૂળ 2024માં રમાવાની હતી. જોકે, બાંગ્લાદેશમાં તે સમયે સત્તા પરિવર્તનને કારણે બંને દેશ વચ્ચે રાજકીય તણાવ પેદા થયો હતો. પરિણામે ક્રિકેટ શ્રેણી મુલતવી રાખવામાં આવી હતી. હવે સપ્ટેમ્બર 2026માં શ્રેણી યોજવાનો પ્રસ્તાવ છે, પરંતુ ભારતીય ક્રિકેટ નિયંત્રણ બોર્ડ (BCCI) અથવા ભારત સરકાર તરફથી અંતિમ મંજૂરીની રાહ જોવાઈ રહી છે.