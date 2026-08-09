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સિરીઝ માટે બાંગ્લાદેશ જશે ટીમ ઈન્ડિયા ? BCCIએ તોડ્યું મૌન, હવે સરકારે લેવો પડશે મોટો નિર્ણય

India vs Bangladesh : ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે સપ્ટેમ્બરમાં યોજાનારી શ્રેણી હજુ પણ અનિશ્ચિત છે. ભારતીય ટીમ આ શ્રેણી માટે બાંગ્લાદેશ જશે કે નહીં તે અંગે BCCI દ્વારા એક મોટું નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે અને તેમનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું છે, હવે આ અંગે સરકાર શું નિર્ણય લે છે, તેના પર બધાની નજર છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 09, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 05:32 PM IST
સિરીઝ માટે બાંગ્લાદેશ જશે ટીમ ઈન્ડિયા ? BCCIએ તોડ્યું મૌન, હવે સરકારે લેવો પડશે મોટો નિર્ણય

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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