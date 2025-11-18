આ દેશે અચાનક ટાળ્યો ભારતનો પ્રવાસ, ODI અને T20 સિરીઝ રમાવાની હતી, જાણો શું છે કારણ
IND vs BAN : બાંગ્લાદેશ મહિલા ક્રિકેટ ટીમનો ભારત પ્રવાસ મુલતવી રાખવામાં આવ્યો છે. બંને દેશો વચ્ચે ODI અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોની સીરિઝ રમાવાની હતી. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, બાંગ્લાદેશે કેમ ભારતનો પ્રવાસ ટાળ્યો છે.
Trending Photos
India vs Bangladesh : ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટેસ્ટ સિરીઝ રમી રહી છે, ત્યારબાદ તે જ ટીમ સામે ODI અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોની સિરીઝ રમી રહી છે. મહિલા ટીમની વાત કરીએ તો, તાજેતરમાં ODI વર્લ્ડ કપ જીતનાર મહિલા ક્રિકેટ ટીમ ડિસેમ્બરમાં બાંગ્લાદેશ સામે ODI અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોની સિરીઝ રમવાની હતી, જે હવે મુલતવી રાખવામાં આવી છે.
બાંગ્લાદેશ ટીમ હવે ભારતનો પ્રવાસ કરશે નહીં
ભારત અને બાંગ્લાદેશ મહિલા સિરીઝ ડિસેમ્બરમાં યોજાવાની હતી, પરંતુ હવે તે મુલતવી રાખવામાં આવી છે. ESPNcricinfoના અહેવાલમાં BCB (બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ)ને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમને BCCI તરફથી એક પત્ર મળ્યો છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ODI અને T20 સિરીઝ પછીથી યોજાશે. જો કે, મુલતવી રાખવાનું કારણ હજુ સ્પષ્ટ નથી. એવું માનવામાં આવે છે કે બાંગ્લાદેશમાં રાજકીય ઉથલપાથલને ધ્યાનમાં રાખીને આ અચાનક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
WPL પહેલા ભારતીય ટીમની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય સિરીઝ
બાંગ્લાદેશ ટીમ ભારત આવીને કોલકાતા અને કટકમાં મેચ રમવાની હતી. ભારતની પોતાની ટુર્નામેન્ટ મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL), જાન્યુઆરીના પહેલા અઠવાડિયામાં યોજાવાની છે. આ પહેલા મહિલા ટીમની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય સિરીઝ હતી, પરંતુ હવે તેને મુલતવી રાખવામાં આવી છે. ભારતીય પુરુષ ટીમ પણ આ વર્ષે ઓગસ્ટમાં ODI સિરીઝ માટે બાંગ્લાદેશ જવાની હતી, પરંતુ તે સિરીઝ પણ તે જ સમયે મુલતવી રાખવામાં આવી હતી. હવે એવી અપેક્ષા છે કે આ સિરીઝ સપ્ટેમ્બર 2026માં યોજાશે, જોકે તે વિશે હજુ સુધી ખાતરીપૂર્વક કંઈ કહી શકાય નહીં.
ભારતીય ટીમે ODI વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે તાજેતરમાં ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે, જે મહિલા ટીમ માટે તેનો પ્રથમ વર્લ્ડ કપ છે. આ રીતે ટીમ ઇન્ડિયાએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતીય ટીમે ઇતિહાસ રચ્યો છે. હવે બાંગ્લાદેશ સામે મુલતવી રાખવામાં આવેલી સિરીઝ ક્યારે યોજાશે તે જોવાનું બાકી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે