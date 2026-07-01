/આજની મેચ પર એક જ સવાલ સૂર્યવંશી રમશે કે નહીં ? શું ટીમ મેનેજમેન્ટને છોડવી પડશે જીદ ? જાણો કેવી હશે પ્લેઈંગ-11

Vaibhav Sooryavanshi : ટીમ ઈન્ડિયા માટે ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસની શરૂઆત ફક્ત નવી T20 શ્રેણીની શરૂઆત નથી, પરંતુ તેની વાપસી માટે એક મહત્વપૂર્ણ તક પણ છે. આયર્લેન્ડ સામે 2-0થી શરમજનક હાર બાદ કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર અને ટીમ મેનેજમેન્ટની વ્યૂહરચના પર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.
પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ આજે એટલે કે 1 જુલાઈએ ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટના રિવરસાઇડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાશે, જેમાં બધાની નજર એક જ પ્રશ્ન પર કેન્દ્રિત છે, શું 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીને આખરે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કરવાની તક મળશે ?
ટીમ ઈન્ડિયાએ અગાઉ સંકેત આપ્યો છે કે તે વૈભવને ઉતાવળમાં મેદાનમાં ઉતારવા માંગતી નથી. જો કે, આયર્લેન્ડમાં ટોપ ઓર્ડરની સતત નિષ્ફળતા બાદ આ નિર્ણય હવે એટલો સીધો નથી જેટલો પહેલા લાગતો હતો. મેચ રાત્રે 10 વાગ્યે શરૂ થવાની છે.
બેટિંગ સુધારવાનો પડકાર
શ્રેયસ ઐયરનો T20 કેપ્ટન તરીકેનો કાર્યકાળ ખરાબ રીતે શરૂ થયો, ટીમ ઈન્ડિયા આયર્લેન્ડ સામે બંને મેચ હારી ગઈ. શ્રેણીમાં હાર બાદ સહાયક કોચ રાયન ટેન ડોશેટે સ્વીકાર્યું કે ટીમ બેલફાસ્ટની પરિસ્થિતિઓમાં અનુકૂલન કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ. તેમનું માનવું હતું કે ભારત મોટા શોટ રમવા અને ઝડપથી સ્કોર કરવા માટે એટલું ટેવાયેલું થઈ ગયું છે કે પરિસ્થિતિની માંગણી મુજબ પોતાની રણનીતિ બદલી શકતી નથી.
સૌથી મોટો પ્રશ્ન - શું વૈભવ સૂર્યવંશી રમશે ?
ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પહેલા સૌથી મોટો ચર્ચાનો મુદ્દો વૈભવ સૂર્યવંશીનો સંભવિત ડેબ્યૂ છે. 15 વર્ષીય બેટ્સમેનને લઈને ક્રિકેટ ચાહકોમાં ભારે ઉત્સાહ છે, છતાં ટીમ મેનેજમેન્ટ અત્યાર સુધી તેને તક આપવા માટે ઉત્સુક દેખાતું નથી. કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે વૈભવની રમવા અંગે સસ્પેન્સ રાખ્યું છે.
તેણે કહ્યું કે, અત્યારે કંઈ કહેવું મુશ્કેલ છે. અમે કઈ પ્લેઇંગ ઇલેવન અને કોમ્બિનેશનને મેદાનમાં ઉતારીએ છીએ તે ટીમનો આંતરિક મામલો છે. અમે અમારી રણનીતિ અગાઉથી જાહેર કરી શકતા નથી, કારણ કે તે વિરોધી ટીમને અમારી યોજનાઓ વિશે માહિતી આપશે. વૈભવની વાત કરીએ તો, તે એક અસાધારણ પ્રતિભા છે. મને વિશ્વાસ છે કે જ્યારે પણ તેને તક મળશે, તે શાનદાર પ્રદર્શન કરશે.
સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન, ઇશાન કિશન, શ્રેયસ ઐયર, તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ અને વરુણ ચક્રવર્તીનો સમાવેશ થવાની સંભાવના છે. જો વરુણ સંપૂર્ણપણે ફિટ હોય, તો તે સૂર્યાંશ શેડગેનું સ્થાન લઈ શકે છે, જેણે આયર્લેન્ડમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. આનો અર્થ એ થાય કે વૈભવને તેની તક માટે રાહ જોવી પડી શકે છે.
સૂર્યવંશી IN, સંજુ OUT ?
જો કે, સતત બે હાર બાદ ટીમ મેનેજમેન્ટ પર ફેરફારો કરવા માટે દબાણનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ દરમિયાન આકાશ ચોપરાએ તેની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સંજુને બદલે વૈભવ સૂર્યવંશીનો સમાવેશ કર્યો છે.
ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન
અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી.
ઇંગ્લેન્ડ એક્શન માટે તૈયાર
ઇંગ્લેન્ડની ટીમ લાંબા વિરામ પછી ટી20 ક્રિકેટમાં પરત ફરી રહી છે. ગયા ટી20 વર્લ્ડ કપની સેમિફાઇનલમાં ભારત સામે હાર્યા પછી આ તેમની પ્રથમ ટી20 શ્રેણી છે. આ વર્ષે ઇંગ્લેન્ડે 11માંથી 9 ટી20 મેચ જીતી છે અને ટીમ ખૂબ જ મજબૂત સંતુલન ધરાવતી દેખાય છે.
IPL દરમિયાન જોસ બટલર બેસ્ટ ફોર્મમાં હતો, જ્યારે વિલ જેક્સે T20 બ્લાસ્ટમાં પોતાની લય શોધી કાઢી હતી. કેપ્ટન હેરી બ્રુક, ફિલ સોલ્ટ, સેમ કરન, આદિલ રશીદ અને લ્યુક વુડ જેવા ખેલાડીઓએ ટીમની તાકાત વધુ મજબૂત બનાવી છે.ઇંગ્લેન્ડે પહેલાથી જ તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનની જાહેરાત કરી દીધી છે. જોફ્રા આર્ચર અને જોશ ટંગને આરામ આપવામાં આવ્યો છે, જ્યારે સાકિબ મહમૂદ લાઇનઅપમાં પાછો ફર્યો છે.
ઈંગ્લેન્ડની સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન :
ફિલ સોલ્ટ, જોસ બટલર (વિકેટકીપર), હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), જેકબ બેથેલ, ટોમ બેન્ટન, સેમ કરન, વિલ જેક્સ, લિયામ ડોસન, આદિલ રાશિદ, લ્યુક વૂડ, સાકિબ મહમૂદ.