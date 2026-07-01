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આજની મેચ પર એક જ સવાલ સૂર્યવંશી રમશે કે નહીં ? શું ટીમ મેનેજમેન્ટને છોડવી પડશે જીદ ? જાણો કેવી હશે પ્લેઈંગ-11

Vaibhav Sooryavanshi : આયર્લેન્ડ સામે 2-0થી હાર બાદ ટીમ ઈન્ડિયા ઇંગ્લેન્ડ સામે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીમાં નવી શરૂઆત કરવા માટે પ્રયત્ન કરશે. સૌથી મોટો પ્રશ્ન વૈભવ સૂર્યવંશીના ડેબ્યૂને લઈને છે. કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરની આગેવાની હેઠળની ટીમને તેની બેટિંગ સુધારવાનું દબાણ છે, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડ એક મજબૂત અને સંતુલિત ટીમ સાથે મેદાનમાં ઉતરશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 01, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:08 PM IST
આજની મેચ પર એક જ સવાલ સૂર્યવંશી રમશે કે નહીં ? શું ટીમ મેનેજમેન્ટને છોડવી પડશે જીદ ? જાણો કેવી હશે પ્લેઈંગ-11
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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