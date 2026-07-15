/IND vs ENG : બદલાઈ ગયો બીજી વનડે મેચનો સમય, જાણો હવે કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે મેચ

IND vs ENG : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી શરૂ થઈ ગઈ છે. બર્મિંગહામના એજબેસ્ટન ખાતે રમાયેલી પહેલી મેચમાં ટીમ ઇન્ડિયા ઇંગ્લેન્ડને 6 વિકેટથી હરાવીને શ્રેણીમાં 1-0થી આગળ છે. હવે બધાની નજર બીજી ODI પર છે. જોકે, બીજી ODIનો સમય બદલાઈ ગયો છે અને ચાહકોએ આખી મેચ જોવા માટે મોડી રાત સુધી જાગવું પડશે.
બીજી ODI ક્યારે અને ક્યાં રમાશે ?
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે બીજી ODI 16 જુલાઈ, ગુરુવારના રોજ રમાશે. બંને ટીમો કાર્ડિફના સોફિયા ગાર્ડન્સ ખાતે ટકરાશે. ટીમ ઇન્ડિયા આ મેચ જીતીને શ્રેણી જીતવાનું ટાર્ગેટ રાખશે, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડની ટીમ વાપસી કરવાના ઇરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે.
બીજી ODI કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે ?
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની પહેલી ODI બપોરે 3:30 વાગ્યે શરૂ થઈ હતી, પરંતુ બીજી ODI ડે-નાઇટ ફોર્મેટમાં રમાશે. આ મેચ સ્થાનિક સમય મુજબ બપોરે 12:00 વાગ્યે શરૂ થશે, તો ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 5:30 વાગ્યે શરૂ થશે. પરિણામે આ વનડે મેચ મોડી રાતે 2:00 વાગ્યે સમાપ્ત થશે એટલે કે ભારતીય ચાહકોએ મેચ જોવા માટે આખી રાત જાગવું પડશે.
તમે લાઇવ મેચ ક્યાં જોઈ શકશો ?
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રણેય ODI મેચનું લાઇવ ટેલિકાસ્ટ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક ચેનલો પર થશે. વધુમાં તમે JioHotstar એપ અને વેબસાઇટ પર મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ માણી શકો છો.
ભારતે પ્રથમ મેચ 6 વિકેટથી જીતી
પહેલી ODIમાં ઇંગ્લેન્ડની ટીમ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 258 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ભારત તરફથી અક્ષર પટેલે સૌથી વધુ 4 વિકેટ લીધી. ટાર્ગેટનો પીછો કરતા ટીમ ઈન્ડિયાએ માત્ર 45.2 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 262 રન બનાવીને જીત મેળવી. કેપ્ટન શુભમન ગિલે 80 રન બનાવ્યા, જ્યારે વોશિંગ્ટન સુંદર (52*) અને અક્ષર પટેલ (57*) અણનમ રહ્યા.
ભારતની ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર (વાઇસ-કેપ્ટન), સૂર્યાંશ શેડગે, વોશિંગ્ટન સુંદર, અક્ષર પટેલ, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, પ્રિન્સ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ અને ગુર્નૂર બ્રાર.
ઇંગ્લેન્ડની ટીમ
હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), બેન ડકેટ, જો રૂટ, જેકબ બેથેલ, જેમ્સ કોલ્સ, વિલ જેક્સ, રેહાન અહેમદ, ગુસ એટકિન્સન, સેમ કરન, લિયામ ડોસન, ટોમ બેન્ટન, જોસ બટલર, જોફ્રા આર્ચર, સાકિબ મહમૂદ, આદિલ રશીદ અને જોશ ટંગ.