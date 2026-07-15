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IND vs ENG : બદલાઈ ગયો બીજી વનડે મેચનો સમય, જાણો હવે કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે મેચ

IND vs ENG : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ચાલી રહેલી ODI શ્રેણીની બીજી મેચ 16 જુલાઈએ કાર્ડિફના સોફિયા ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે. શ્રેણીની પહેલી મેચ બપોરે 3:30 વાગ્યે શરૂ થઈ હતી, પરંતુ બીજી ODIનો સમય બદલાઈ ગયો છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 15, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:25 PM IST
IND vs ENG : બદલાઈ ગયો બીજી વનડે મેચનો સમય, જાણો હવે કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે મેચ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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