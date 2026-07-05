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'નામ નહીં લઉં, પણ...' શ્રેયસ ઐયરે આ ખેલાડી પર ફોડ્યું હારનું ઠીકરું, મેચ બાદ ગણાવી ભૂલ

Ind vs Eng 2nd T20 : ટીમ ઈન્ડિયાને બીજી ટી20 મેચમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો. મેચ પછી શ્રેયસ ઐયરે જણાવ્યું કે મેચ ટીમ ઈન્ડિયાની પકડમાંથી ક્યાં સરકી ગઈ. તેણે વૈભવ સૂર્યવંશી અંગે પણ નિવેદન આપ્યું. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 05, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:07 PM IST
'નામ નહીં લઉં, પણ...' શ્રેયસ ઐયરે આ ખેલાડી પર ફોડ્યું હારનું ઠીકરું, મેચ બાદ ગણાવી ભૂલ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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