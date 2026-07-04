/ના સંજુ કે ના ઈશાન... વૈભવ સૂર્યવંશીના ડેબ્યૂ માટે આ મેચ વિનર ખેલાડી થશે બહાર! ટીમમાં થઈ શકે છે મોટો ફેરફાર

Vaibhav Sooryavanshi : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે બીજી T20 મેચ ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ ખાતે યોજાવાની છે. ચાહકો આ મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશીને રમતો જોવા ઉત્સુક છે. અત્યાર સુધી વૈભવને ટીમમાં સ્થાન મળ્યું નથી કારણ કે મેનેજમેન્ટ સંજુ સેમસનને વધુ તક આપવા માંગે છે. ઇશાન કિશન હાલમાં વિશ્વનો નંબર 1 T20 બેટ્સમેન છે, તેથી તેને બેન્ચ પર બેસાડવાનો પણ કોઈ અર્થ નથી. ત્યારે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે વૈભવ કોનું સ્થાન લેશે ? વૈભવને રમાડવા માટે તિલક વર્માને બેન્ચ પર બેસાડી શકાય છે અને આ માટે કેટલાક કારણો છે.
વૈભવ સૂર્યવંશી ડેબ્યૂની રાહ જોઈ રહ્યો છે
IPL 2026માં વિસ્ફોટક પ્રદર્શનને કારણે વૈભવ સૂર્યવંશીએ ટીમ ઇન્ડિયામાં સ્થાન મેળવ્યું. વૈભવને આયર્લેન્ડ સામેની T20 શ્રેણીમાં રમવાની તક મળી ન હતી અને તે ઇંગ્લેન્ડ સામેની પ્રથમ T20 મેચમાં પણ બહાર રહ્યો હતો. હવે, તેના માટે એક જગ્યા ખુલતી હોય તેવું લાગે છે. હવે તેનું ડેબ્યૂ નજીક છે, એવું લાગી રહ્યું છે.
ઈશાન અને સંજુ બહાર નહીં થાય
ઈશાન કિશન 2026નો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે અને તે બેસ્ટ ફોર્મમાં છે. વધુમાં સંજુ સેમસન T20 વર્લ્ડ કપમાં 'પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ' હતો અને ભારતની જીતમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. આ કારણોસર હાલમાં બંનેમાંથી કોઈને પણ ડ્રોપ કરવું મુશ્કેલ છે.
વૈભવ સૂર્યવંશી કોનું સ્થાન લેશે ?
તિલક વર્મા તેની ધીમી બેટિંગના કારણે ટીકાનો સામનો કરી રહ્યા છે, તે મિડલ ઓવરો દરમિયાન ઝડપી ગતિએ રન બનાવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. છેલ્લી મેચમાં તે 13 બોલમાં 13 રન બનાવ્યા બાદ આઉટ થયો હતો. IPLમાં તેના સ્ટ્રાઈક રેટ અંગે પણ પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. વૈભવ ટીમમાં તેનું સ્થાન લઈ શકે છે.
બેટિંગ ક્રમમાં સંભવિત ફેરફાર
જો વૈભવ સૂર્યવંશી તિલક વર્માની જગ્યાએ ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં એન્ટ્રી કરે છે, તો બેટિંગ ક્રમમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. વૈભવ અને અભિષેક શર્મા ઇનિંગની શરૂઆત કરી શકે છે. સંજુ સેમસન નંબર 3 પર અને ઈશાન કિશન નંબર 5 પર બેટિંગ કરી શકે છે. કિશને સાબિત કર્યું છે કે તે લાઇનઅપમાં કોઈપણ સ્થાન પર બેટિંગ કરી શકે છે.
ટીમ ઈન્ડિયાની સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન
અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, સંજુ સેમસન, શ્રેયસ ઐયર, ઈશાન કિશન, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, રવિ બિશ્નોઈ, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ અને વરુણ ચક્રવર્તી.