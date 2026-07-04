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ના સંજુ કે ના ઈશાન... વૈભવ સૂર્યવંશીના ડેબ્યૂ માટે આ મેચ વિનર ખેલાડી થશે બહાર! ટીમમાં થઈ શકે છે મોટો ફેરફાર

Vaibhav Sooryavanshi : ઈંગ્લેન્ડ અને ભારત વચ્ચેની બીજી T20માં ચાહકો વૈભવ સૂર્યવંશીને રમતો જોવા માંગે છે. વૈભવને ડેબ્યૂ કરાવવા માટે કોચ ગંભીર અને કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર સંજુ અથવા ઈશાનને બદલે આ મેચ વિનર ખેલાડીને બેન્ચ પર બેસાડી શકે છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 04, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:23 PM IST
ના સંજુ કે ના ઈશાન... વૈભવ સૂર્યવંશીના ડેબ્યૂ માટે આ મેચ વિનર ખેલાડી થશે બહાર! ટીમમાં થઈ શકે છે મોટો ફેરફાર
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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