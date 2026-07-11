/ના વરસાદ કે ના વેટ આઉટફિલ્ડ છતાં ટોસમાં કેમ થયો વિલંબ... એવું શું થયું કે ભારતીય ટીમ મોડી પડી ?

India vs England T20 Toss Delay : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની પાંચમી T20 મેચનો ટોસ ખરાબ હવામાન કે વરસાદને કારણે નહીં, પરંતુ એક વિચિત્ર કારણસર મોડો થયો હતો. ભારતીય ટીમની બસ સ્ટેડિયમ જતા રસ્તામાં ભારે ટ્રાફિક જામમાં ફસાઈ ગઈ હતી. શનિવારે સાંજે 6:30 વાગ્યે ટોસ થયો ન હતો. શ્રેયસ ઐયરની ટીમ રો બાઉલ પહોંચી નહોતી, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડીઓએ પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી દીધી હતી.
નિયમો અનુસાર, ટીમોએ ટોસના ઓછામાં ઓછા દોઢ કલાક પહેલા મેદાન પર પહોંચવું જરૂરી છે, જેથી ખેલાડીઓ પૂરતા સેટ થઈ શકે. જોકે, લાઈવ ફૂટેજમાં ભારતીય ટીમ સાંજે 6:36 વાગ્યે મેદાન પર પહોંચી હતી, જે નિર્ધારિત સમય કરતા લગભગ 90-100 મિનિટ મોડી હતી. અર્શદીપ સિંહ સાંજે 6:40 વાગ્યે વોર્મ-અપ માટે મેદાન પર પહોંચનાર પહેલો ભારતીય ખેલાડી હતો. એવું જાણવા મળ્યું હતું કે બસને સ્ટેડિયમથી માત્ર 4 માઈલ દૂર સ્થિત સ્ટેશનથી પહોંચવામાં લગભગ એક કલાક લાગ્યો હતો.
ખેલાડીઓ માટે વોર્મ-અપ કેમ જરૂરી ?
મોડા આવવાને કારણે ભારતીય ટીમ પાસે તૈયારી માટે ઓછો સમય હતો, જે તેમના પ્રદર્શનને અસર કરી શકે છે. ખેલાડીઓ માટે શરીરને રમત માટે તૈયાર કરવા અને ઇજાઓ અટકાવવા માટે વોર્મ-અપ મહત્વપૂર્ણ છે. બોલરોએ પોતાની લય મેળવવા માટે અને બેટ્સમેનોને એકાગ્રતા મેળવવા માટે વોર્મ-અપ જરૂરી છે.
📍 Southampton
Following a delay caused by the Indian team being stuck in traffic, the toss for the fifth T20I will now be held at 7.15 pm IST.
Play begins at 7.30 pm IST, with no overs lost pic.twitter.com/ujFrZMlVeQ
— Cricinfo (@cricinfo) July 11, 2026
ટોસ અને મેચના નવા સમય શું છે?
મેચ રેફરી અને અધિકારીઓએ ખેલાડીઓને તૈયારી માટે સમય આપવા માટે ટોસનો સમય આગળ વધાર્યો. ટોસ સાંજે 7:15 વાગ્યે થયો, અને મેચ અડધા કલાકના વિલંબ સાથે 7:30 વાગ્યે શરૂ થઈ હતી. ઈંગ્લેન્ડ પહેલાથી જ શ્રેણીમાં 3-0ની અજેય લીડ મેળવી ચૂક્યું છે અને ભારત આ અંતિમ મેચ જીતીને પોતાની પ્રતિષ્ઠા બચાવવાનો પ્રયાસ કરશે.