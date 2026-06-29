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IND vs ENG : ક્યારથી શરૂ થશે ઈંગ્લેન્ડ સામેની T20 સિરીઝ ? જાણો ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ

IND vs ENG T20 Series : ભારત અને આયર્લેન્ડ વચ્ચે T20 શ્રેણી પછી ટીમ ઇન્ડિયા ઇંગ્લેન્ડનો પ્રવાસ કરશે, જ્યાં પહેલા પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમાશે, ત્યારબાદ ત્રણ ODI મેચ રમાશે. ત્યારે આ T20 સિરીઝ ક્યારથી શરૂ થશે અને આ મેચો ક્યાં લાઈવ જોઈ શકશો તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 29, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:49 PM IST
IND vs ENG : ક્યારથી શરૂ થશે ઈંગ્લેન્ડ સામેની T20 સિરીઝ ? જાણો ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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