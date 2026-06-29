/IND vs ENG : ક્યારથી શરૂ થશે ઈંગ્લેન્ડ સામેની T20 સિરીઝ ? જાણો ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ

IND vs ENG T20 Series : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે એક નવા યુગની શરૂઆત થઈ છે. જો કે, શરૂઆત ખરાબ રહી છે. શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ટીમ ઈન્ડિયાને આયર્લેન્ડ સામે બે મેચની T20 શ્રેણીમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. હવે, ટીમ ઈંગ્લેન્ડ જઈ રહી છે, જ્યાં પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમાશે અને ત્યારબાદ ODI મેચો રમાશે. આ નવી શ્રેણીનું શેડ્યૂલ અને આ મેચો ક્યાં લાઈવ જોઈ શકશો, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી
ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી 1 જુલાઈથી શરૂ થવાની છે, જે બુધવારથી શરૂ થશે. બીજી મેચ 4 જુલાઈ, શનિવારના રોજ રમાશે. શ્રેણીની ત્રીજી મેચ 7 જુલાઈ, મંગળવારના રોજ રમાશે, ત્યારબાદ ચોથી મેચ ગુરુવાર, 9 જુલાઈના રોજ રમાશે. પાંચમી અને અંતિમ મેચ 11 જુલાઈના રોજ રમાશે.
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી 14 જુલાઈથી શરૂ થશે
ભારતીય ટીમનો પ્રવાસ અહીં સમાપ્ત થશે નહીં. ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી મહત્વપૂર્ણ બનવાની છે. પહેલી મેચ 14 જુલાઈ, મંગળવારના રોજ રમાશે. બીજી ODI ગુરુવાર, 16 જુલાઈના રોજ અને ત્રીજી અને અંતિમ મેચ રવિવાર, 19 જુલાઈના રોજ રમાશે. આ શ્રેણી દરમિયાન રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી એક્શનમાં જોવા મળશે. શુભમન ગિલ ODI મેચોમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરતો જોવા મળશે.
Team India ka intent clear hai.😏
England mein sirf jeetna nahi...
dhulai bhi karni hai. 🔥
Watch #ENGvIND from 1st July, LIVE on Sony Sports Network TV channels 📺#SonySportsNetwork #MamlaPersonalHai pic.twitter.com/ByUz43dPDs
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) June 28, 2026
IND vs ENG T20 લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ
ઇંગ્લેન્ડ અને ભારત વચ્ચેની મેચો આ વખતે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ પર પ્રસારિત થશે નહીં. લાઈવ મેચ જોવા માંગતા ચાહકોએ સોની નેટવર્ક પર ટ્યુન ઇન કરવું પડશે. આ મેચ સોની સ્પોર્ટ્સ ચેનલો દ્વારા ટીવી પર લાઈવ જોઈ શકાય છે, જ્યારે લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ SonyLIV એપ પર થશે.
સૂર્યકુમાર યાદવના સ્થાને શ્રેયસ ઐયરને T20 ટીમનો નવો કેપ્ટન
શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ ઈન્ડિયા તેની પહેલી T20 શ્રેણી હારી ચૂકી છે. પરિણામે ઇંગ્લેન્ડ સામેની આગામી શ્રેણી તેના માટે એક મોટી અને કઠિન કસોટી હશે. શ્રેયસની કેપ્ટનશીપ અંગે પ્રશ્નો ઉભા થવા લાગ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ભારતે ગત માર્ચમાં જ સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વ હેઠળ ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026નો ખિતાબ જીત્યો હતો છતાં અચાનક જ સૂર્યાને માત્ર કેપ્ટનશીપ જ છીનવી લેવામાં આવી નથી, પરંતુ ટીમમાંથી સંપૂર્ણપણે બહાર પણ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. ત્યારથી શ્રેયસ ઐયર કેપ્ટનશીપ સંભાળી છે. આયર્લેન્ડ સામે શ્રેણી હાર બાદ ટીમ ઇંગ્લેન્ડ સામે કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે જોવાનું બાકી છે.