/IND vs IRE 1st T20: આજે ભારત-આયર્લેન્ડ વચ્ચે પ્રથમ ટી20, જાણો લાઇવ પ્રસારણ અને સ્ટ્રીમિંગ ડિટેલ્સ, સંભવિત XI; શું વૈભવ કરશે પર્દાપણ?

ભારત અને આયર્લેન્ડ વચ્ચે ટી20 સિરીઝની પ્રથમ મેચ આજે બેલફાસ્ટમાં રમાશે. દરેક જગ્યાએ વૈભવ સૂર્યવંશીને લઈને ચર્ચા થઈ રહી છે, ઘણા દિગ્ગજ તેને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર જોવા માટે ઉત્સુક છે તો ઘણા માને છે કે હજુ 15 વર્ષના આ ખેલાડીએ પ્રતીક્ષા કરવી પડશે. હકીકતમાં ભારતની પાસે ઈશાન કિશન, અભિષેક શર્મા, સંજૂ સેમસનના રૂપમાં એવા ટોપ ઓર્ડર બેટર છે, જે સતત સારૂ પ્રદર્શન કરી રહ્યાં છે. તેથી સવાલ છે કે શું સૂર્યવંશી તેના સ્થાને રમી શકે છે? શ્રેયસ અય્યરની કેપ્ટન તરીકે પ્રથમ સિરીઝ છે, જાણો આજે ટીમ ઈન્ડિયા કઈ પ્લેઈંગ ઈલેવન સાથે મેદાનમાં ઉતરી શકે છે. મેચનું લાઈવ પ્રસારણ ભારતમાં ક્યારે, કઈ ચેનલ પર થશે?
આયર્લેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ આજ સુધી કોઈપણ ફોર્મેટમાં ભારત વિરુદ્ધ જીત મેળવી શકી નથી. ટી20ની વાત કરીએ તો બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી તમામ 8 મેચ ભારતે જીતી છે. આજે બેલફાસ્ટમાં વરસાદની સંભાવના છે અને ઓવરકાસ્ટ કંડીશનમાં ફાસ્ટ બોલરોને મદદ મળી શકે છે. તેવામાં બેટરો માટે પરિસ્થિતિ પડકારજનક હશે, પરંતુ આયર્લેન્ડના બોલરોની સામે થોડી ઓછી મુશ્કેલી થશે.
શું આજે વૈભવ સૂર્યવંશી કરશે પર્દાપણ?
બધા ફેન્સ ઉત્સુક છે ટોસ માટે, જ્યારે ખબર પડશે કે વૈભવ સૂર્યવંશી આજે પોતાનું આંતરરાષ્ટ્રીય પર્દાપણ કરી રહ્યો છે કે નહીં. હજુ સુધી માત્ર અટકળો છે, પરંતુ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટ તે ખેલાડીઓને ડ્રોપ નહીં કરે જે સારૂ પ્રદર્શન કરી રહ્યાં છે. તેવામાં વૈભવને પર્દાપણ તક મળે તેની સંભાવના ઓછી છે.
ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ 11
અભિષેક શર્મા, સંજૂ સેમસન, ઈશાન કિશન, શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટે, અર્શદીપ સિંહ, હર્ષિત રાણા, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, રવિ બિશ્નોઈ.
India vs Ireland પ્રથમ ટી20 મેચ ક્યાં રમાશે?
ભારત વિરુદ્ધ પ્રથમ ટી20 બેલફાસ્ટના સિવિલ સર્વિસ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે. તેને સ્ટોર્મોંટ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે.
India vs Ireland પ્રથમ T20 કેટલા વાગે શરૂ થશે?
ભારત વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ પ્રથમ ટી20 ભારતીય સમયાનુસાર સાંજે 6 કલાકે શરૂ થશે. ટોસ 5.30 કલાકે થશે.
India vs Ireland T20 નું લાઈવ પ્રસારણ કઈ ચેનલ પર થશે?
ભારત વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ મેચનું લાઈવ પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક ચેનલ પર થશે.
India vs Ireland T20 નું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ કઈ એપ પર થશે?
ભારત વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ પ્રથમ ટી20નું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ સોની લિવ એપ અને વેબસાઇટ પર થશે.
ભારતીય ટી20 ટીમ
શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), અક્ષર પટેલ, ઈશાન કિશન, સંજૂ સેમસન, અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, વોશિંગટન સુંદર, શિવમ દુબે, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, અર્શદીપ સિંહ, રવિ બિશ્નોઈ, પ્રિન્સ યાદવ, હર્ષિત રાણા, સુયશ શેડગે.
આયર્લેન્ડની ટી20 ટીમ
લોરકન ટકર (કેપ્ટન), જોર્જ ડોકરેલ, સ્ટીફન દોહની, હેરી ટેક્ટર, ગેરેથ ડેલાની, બેન કેલિટઝ, ટિમ ટેક્ટર, રોસ અડેર, મેથ્યૂ હમ્ફ્રેસ, ગોવિન હોએ, લિયામ મેકાર્થી, રૂબેન વિલ્સન, જય મુંદ્રા, મેથ્યૂ હોલાર્ડ.