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IND vs IRE 1st T20: આજે ભારત-આયર્લેન્ડ વચ્ચે પ્રથમ ટી20, જાણો લાઇવ પ્રસારણ અને સ્ટ્રીમિંગ ડિટેલ્સ, સંભવિત XI; શું વૈભવ કરશે પર્દાપણ?

IND vs IRE 1st T20 Playing 11, Live Streaming: ભારત અને આયર્લેન્ડ વચ્ચે આજે પ્રથમ ટી20 મેચ રમાશે. વૈભવ સૂર્યવંશી પર્દાપણ કરશે કે નહીં તેના પર સસ્પેન્સ યથાવત છે. જાણો આ મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે અને લાઈવ પ્રસારણ ક્યાં થશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 26, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:28 PM IST
IND vs IRE 1st T20: આજે ભારત-આયર્લેન્ડ વચ્ચે પ્રથમ ટી20, જાણો લાઇવ પ્રસારણ અને સ્ટ્રીમિંગ ડિટેલ્સ, સંભવિત XI; શું વૈભવ કરશે પર્દાપણ?
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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