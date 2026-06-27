/ટીમ ઈન્ડિયાની હાર બાદ અભિષેક શર્માને નુકસાન, નહીં ગણાય ફિફ્ટી, જાણો શું છે કારણ

Abhishek Sharma Fifty : ભારત અને આયર્લેન્ડ વચ્ચેની પ્રથમ T20 મેચ દરમિયાન અમ્પાયરની ભૂલને કારણે અભિષેક શર્માની ફિફ્ટી હવે ગણવામાં આવશે નહીં. મેચ સમાપ્ત થયા પછી સ્કોરકાર્ડ સુધારવામાં આવ્યું, જેના પરિણામે ભારતીય ઓપનરનો એક રન ઓછો થઈ ગયો. અભિષેક શર્માએ મેચ દરમિયાન 20 બોલમાં 50 રનની ઇનિંગ રમી હતી, પરંતુ સ્કોરકાર્ડ અપડેટ પછી તેનો સ્કોર 20 બોલમાં 49 રન થઈ ગયો, તેની આ ફિફ્ટી તેના રેકોર્ડમાંથી હટાવવામાં આવી છે.
મેચ બાદ અભિષેક શર્માની ફિફ્ટી ગાયબ !
ભારતની ઈનિંગની બીજી ઓવર દરમિયાન લેગ-બાયનો એક રન આવ્યો હતો, જેને અભિષેકના સ્કોરમાં જોડવામાં આવ્યો હતો, મેચ પછી અમ્પાયરોએ તેની સમીક્ષા કર્યા બાદ સ્કોર સુધારવામાં આવ્યો હતો. ત્યાર બાદ રનને લેગ-બાય તરીકે ગણવામાં આવ્યો હોવાથી અભિષેકનો સ્કોર એક રન ઘટાડીને 20 બોલમાં 49 કરવામાં આવ્યો હતો.
આ ઈનિંગ દરમિયાન અભિષેક શર્માએ 7 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. મેચ પછીની સમીક્ષા દરમિયાન સ્કોર અપડેટ કરવામાં આવ્યો હોય તેવો આ કદાચ પહેલો કિસ્સો હશે.
Hey @cricbuzz, I need clarification. Scorecard shows Abhishek Sharma 49(20) but the live graphic had him at 50(19) and he's listed in 'Fastest T20I 50s vs Ireland - 19 balls'. Did he complete his fifty or not? #INDvIRE pic.twitter.com/ZtUxzaqD3P
— MOHAMMAD OSAMA (@mohammadosama02) June 27, 2026
આયર્લેન્ડે ભારતને હરાવ્યું
ભારતને પ્રથમ T20 મેચમાં આયર્લેન્ડ સામે 37 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. બેલફાસ્ટમાં રમાયેલી મેચમાં યજમાન ટીમે પ્રથમ બેટિંગ કરી અને 9 વિકેટે 182 રન બનાવ્યા. જવાબમાં ભારતીય ટીમ ફક્ત 148 રન જ બનાવી શકી. આ મેચ શ્રેયસ ઐયરનું ભારતના કેપ્ટન તરીકે ડેબ્યૂ હતું. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ફાઇનલ પછી આ ભારતની પહેલી મેચ પણ હતી. આ સાથે પહેલીવાર આયર્લેન્ડે ભારતને હરાવ્યું છે.
ભારતની નબળી બેટિંગ
માત્ર ચાર ભારતીય બેટ્સમેન બે આંકડા સુધી પહોંચી શક્યા. અભિષેક સિવાય, શિવમ દુબે (25), તિલક વર્મા (19) અને અક્ષર પટેલ (15) જ બે આંકડા સુધી પહોંચી શક્યા. સંજુ સેમસન (5), ઇશાન કિશન (1) અને શ્રેયસ ઐયર (3) ખરાબ રીતે નિષ્ફળ ગયા. પરિણામે ટીમ ઇન્ડિયા 18.5 ઓવરમાં 148 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.