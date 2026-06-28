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વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ટીમ ઈન્ડિયાની આયર્લેન્ડ સામે શરમજનક હાર, સિરીઝ 0-2થી વ્હાઇટવોશ; અય્યરની કેપ્ટનશીપ ફ્લોપ

India vs Ireland: ભારતીય ટીમની શ્રેયસ અય્યરની કેપ્ટનશીપમાં T20 ઇન્ટરનેશનલમાં ખૂબ જ શરમજનક શરૂઆત જોવા મળી છે, જેમાં આયર્લેન્ડ સામેની બીજી T20 મેચમાં પણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ વર્ષ 2023 પછી આ ફોર્મેટમાં કોઈ સિરીઝમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 28, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:18 PM IST
વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ટીમ ઈન્ડિયાની આયર્લેન્ડ સામે શરમજનક હાર, સિરીઝ 0-2થી વ્હાઇટવોશ; અય્યરની કેપ્ટનશીપ ફ્લોપ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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