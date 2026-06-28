/વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ટીમ ઈન્ડિયાની આયર્લેન્ડ સામે શરમજનક હાર, સિરીઝ 0-2થી વ્હાઇટવોશ; અય્યરની કેપ્ટનશીપ ફ્લોપ

India vs Ireland: શ્રેયસ અય્યરની કેપ્ટનશીપમાં બધાને આશા હતી કે T20 ઇન્ટરનેશનલમાં ટીમ ઈન્ડિયા પોતાનો દબદબો જાળવી રાખવામાં સફળ રહેશે, પરંતુ તેમના નેતૃત્વમાં શરૂઆત ખૂબ જ શરમજનક જોવા મળી છે. આયર્લેન્ડ સામે બેલફાસ્ટના સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી બીજી T20 મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાને એક રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ સાથે જ આયર્લેન્ડે પહેલીવાર ભારતીય ટીમ સામે ન માત્ર T20 સિરીઝ જીતી, પરંતુ ક્લીન સ્વીપ કરવામાં પણ સફળતા મેળવી છે.
બીજી તરફ વર્ષ 2023 પછી ભારતીય ટીમને પહેલીવાર કોઈ T20 સિરીઝમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે વર્ષ 2023ના ઓગસ્ટ મહિનામાં રમાયેલી 5 મેચોની T20 સિરીઝમાં 3-2થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
2019 પછી કરવો પડ્યો ક્લીન સ્વીપનો સામનો
ભારતીય ટીમે જ્યારે વર્ષ 2026નો T20 વર્લ્ડ કપ સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપમાં જીત્યો હતો, ત્યારે બધાને આશા હતી કે, તેમને હજી વધુ કેટલીક સિરીઝમાં આ જવાબદારી નિભાવવાની તક મળશે, પરંતુ BCCIએ શ્રેયસ અય્યરને નવા કેપ્ટન બનાવવાની જાહેરાત કરી દીધી. અય્યરની કેપ્ટનશીપમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ આયર્લેન્ડ સામે જ્યાં પ્રથમ મેચ 34 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો, જે કોઈપણ ફોર્મેટમાં ટીમ ઈન્ડિયાની આ આઇરિશ ટીમ સામે પ્રથમ હાર હતી.
જ્યારે બીજી T20 મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાને એક રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ટીમ ઈન્ડિયાએ જ્યાં વર્ષ 2023 પછી T20 ઇન્ટરનેશનલમાં સિરીઝ હારનો સામનો કર્યો છે, તો વળી વર્ષ 2019 પછી તેમને ક્લીન સ્વીપનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ પહેલા ભારતીય ટીમને વર્ષ 2019માં ઘરઆંગણે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 2 મેચોની T20 સીરીઝમાં ક્લીન સ્વીપનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
સતત 12 સિરીઝ અને ટૂર્નામેન્ટ જીતના રેકોર્ડ પર લાગી બ્રેક
આયર્લેન્ડ સામે મળેલી આ સિરીઝ હારની સાથે ભારતીય ટીમની સતત 12 સિરીઝ અને ટૂર્નામેન્ટ જીતવાના રેકોર્ડ પર બ્રેક લાગી ગઈ છે. આ પહેલા ભારતીય ટીમે જ્યાં 10 દ્વિપક્ષીય T20 સિરીઝ પોતાના નામે કરી હતી, તો વળી તે આ દરમિયાન વર્ષ 2024 અને 2026ના 2 T20 વર્લ્ડ કપ જીતવામાં પણ સફળ રહી હતી. હવે શ્રેયસ અય્યરની કેપ્ટનશીપમાં ટીમ ઈન્ડિયાને સિરીઝ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.