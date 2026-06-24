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બદલાઈ ગયો ભારત vs આયર્લેન્ડ T20 સિરીઝનો સમય, જાણો કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે મેચ

India vs Ireland T20 Series : આયર્લેન્ડ અને ભારત વચ્ચેની T20 શ્રેણી 26 જૂનથી શરૂ થવાની છે. આ શ્રેણી આયર્લેન્ડમાં રમાઈ રહી હોવાથી, સમય ઝોનમાં તફાવત હશે. તેથી ભારતીય સમય પ્રમાણે મેચો વહેલી શરૂ થશે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 24, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:29 PM IST
બદલાઈ ગયો ભારત vs આયર્લેન્ડ T20 સિરીઝનો સમય, જાણો કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે મેચ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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