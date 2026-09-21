/વૈભવ-સંજૂ ઓપનર, અભિષેક-બુમરાહ બહાર: જાપાન સામેની T20 મેચ માટે આવી હોઈ શકે છે ભારતની પ્લેઇંગ 11

ભારતીય ટીમ જાપાનની સાથે એકમાત્ર ટી-20 મેચ રમવાની છે. 22 સપ્ટેમ્બરે આ મેચ રમાશે. સાનો આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેદાન પર બંને ટીમ આમને-સામને હશે. જાપાન ક્રિકેટ સંઘના CEO એલન કરને આશા છે કે ભારત વિરુદ્ધ રમાનાર ટી20 મેચ તેના દેશમાં ક્રિકેટની લોકપ્રિયતા વધારવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે અને જાપાનને વૈશ્વિક ક્રિકેટ સમુદાયમાં પોતાની ઓળખ મજબૂત કરવાની દિશામાં આગળ લઈ જશે. તો ઐતિહાસિક મેચમાં ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવન શું હશે. તેને લઈને ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે.
ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવન
જાપાન વિરુદ્ધ એકમાત્ર ટી20મા ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવનને લઈને શું નિર્ણય લેવામાં આવશે તે તો ટોસ સમયે ખ્યાલ આવશે, પરંતુ આશા છે કે આ મેચમાં અભિષેક શર્માની જગ્યાએ વૈભવ સૂર્યવંશીને તક આપવામાં આવશે. વૈભવને અફઘાનિસ્તાન સામેની સિરીઝમાં તક મળી નહોતી. તેવામાં તે મેદાનમાં ઉતરી શકે છે. આ મેચ બાદ ભારતે એશિયન ગેમ્સમાં રમવાનું છે, જ્યાં સંજૂ અને અભિષેક ઈનિંગની શરૂઆત કરી શકે છે. તેવામાં આ મેચમાં વૈભવને તક મળી શકે છે.
ઈશાન કિશનને વિકેટકીપરની ભૂમિકામાં તક મળી શકે છે. અભિષેક સિવાય જસપ્રીત બુમરાહને પણ આ મેચમાં આરામ આપવામાં આવી શકે છે. બુમરાહ એશિયન ગેમ્સમાં ત્રણેય મેચ રમી શકે છે, તેવામાં જાપાન સામે તેને આરામ આપવામાં આવી શકે છે.
જાપાન વિરુદ્ધ નંબર 3 પર ઈશાન કિશન રમશે, તો નંબર 4 પર કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યર હશે. નંબર 5 પર તિલક વર્મા અને છ નંબર પર શિવમ દુબેને તક મળી શકે છે. દુબે-પટેલ અને સુંદર ઓલરાઉન્ડર તરીકે આ મેચમાં રમી શકે છે. રવિ બિશ્નોઈ આ મેચમાં બહાર રહી શકે છે. જ્યારે ફાસ્ટ બોલિંગમાં અર્શદીપ સિંહ અને યશ ઠાકુરને તક મળી શકે છે.
જાપાન વિરુદ્ધ ભારતની સંભવિત 11
વૈભવ સૂર્યવંશી, સંજૂ સેમસન, ઈશાન કિશન, શ્રેયસ અય્યર, તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, વોશિંગટન સુંદર, રવિ બિશ્નોઈ, અર્શદીપ સિંહ, યશ ઠાકુર.
ક્યા લાઈવ જોવા મળશે આ મેચ?
ભારત અને જાપાનની મેચ Fancode મોબાઇલ એપ અને વેબસાઇટ પર લાઈવ જોવા મળશે.
ક્યારે શરૂ થશે મેચ?
આ ઐતિહાસિક ટી20 મેચ ભારતીય સમયાનુસાર 22 સપ્ટેમ્બરની સવારે 9 કલાક 30 મિનિટ પર શરૂ થશે.