/માંડ માંડ જીત્યું ભારત... જાપાન સામેની એકમાત્ર મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાની 2 રને જીત

India vs Japan : એશિયા કપ પહેલા ભારત અને જાપાન વચ્ચે એકમાત્ર ટી20 મેચ રમાઈ હતી. વરસાદના કારણે પ્રભાવિત આ મેચ માત્ર 5 ઓવરની જ શક્ય બની હતી. શ્રેયસ ઐયરે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ભારત નિર્ધારિત 5 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 32 રન જ બનાવી શક્યું હતું.
રસાકસી ભરી આ મેચમાં એક સમયે એવું લાગતું હતું ભારત આ મેચ હારી જશે, પરંતુ વોશિંગ્ટન સુંદર અને અક્ષર પટેલની શાનદાર બોલિંગના કારણે ટીમ માંડ માંડ બચી હતી. તો બેટિંગમાં કેપ્ટનની સંઘર્ષભરી ઈનિંગે ભારતને જીત અપાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.
Target defended 👏👏#TeamIndia seal a nail-biter with a 2-run victory over Japan 💙
Scorecard ▶️ https://t.co/0YhYTwc8HS#TeamIndiaInJapan | #JPNvIND pic.twitter.com/icPNwzOb5s
— BCCI (@BCCI) September 22, 2026
અભિષેક શર્મા ખાતું ખોલાવ્યા વિના આઉટ
ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા ટીમ ઈન્ડિયાની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી. કારણ કે ભારતે પ્રથમ ઓવરમાં જ અભિષેક શર્માની વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. અભિષેક શર્મા પહેલા જ બોલ પર એક પણ રન બનાવ્યા વિના પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો, જે બાદ સંજુ સેમસન બીજી ઓવરના બીજા બોલ પર આઉટ થયો. તેણે એક ચોગ્ગાની મદદથી 7 બોલમાં 9 રન બનાવ્યા હતા.
શ્રેયસ ઐયરે બનાવ્યા સૌથી વધુ રન
ત્યાર બાદ બેટિંગ કરવા આવેલો ઈશાન કિશન પણ કંઈ ખાસ કરી શક્યો નહોતો. 6 બોલમાં માત્ર 3 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. જે બાદ કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે ઈનિંગને સંભાળી અને સૌથી વધુ 12 બોલમાં 16 રન બનાવ્યા હતા. જાપાન તરફથી બોલિંગમાં ચાર્લી હારા-હિન્ઝે સૌથી વધુ બે વિકેટ લીધી હતી.
જાપાનની 2 રને હાર
જાપાનની બેટિંગની વાત કરીએ તો કેપ્ટન કેન્ડેલ કાડોવાકી-ફ્લેમિંગે સૌથી વધુ 12 રન બનાવ્યા હતા. જેમા એક ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે, તો બેન્ઝામિને 9 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. જો કે, ભારતની શાનદાર બોલિંગ સામે તેઓ ટીમને જીત અપાવી શક્યા નહોતા અને 5 ઓવરમાં 30 રન જ બનાવી શક્યા અને 2 રનની હારનો સામનો કરવો પડ્યો.