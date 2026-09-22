/India vs Japan : છેલ્લી ઓવરમાં એવું શું થયું કે અમ્પાયર પર ભડક્યો કેપ્ટન ઐયર! મેદાન પર હાઈ-વોલ્ટેજ ડ્રામા

India vs Japan : ભારત અને જાપાન વચ્ચે રમાયેલી એકમાત્ર T20 મેચ અપેક્ષા કરતાં વધુ રસાકસીભરી રહી. વરસાદને કારણે 5 ઓવરની રમાયેલી મેચમાં ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા માત્ર 32 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં જાપાનની ટીમે ભારતને એક સમયે તો મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધું અને મેચને છેલ્લી ઓવર સુધી ખેંચી ગઈ.
છેલ્લી ઓવરમાં હાઈ-વોલ્ટેજ ડ્રામા
છેલ્લી ઓવર દરમિયાન હાઈ-વોલ્ટેજ ડ્રામા જોવા મળ્યો હતો, જેના કારણે મેદાન પર હાજર દરેકના ધબકારા વધી ગયા હતા. જાપાનને જીતવા માટે માત્ર થોડા રનની જરૂર હતી અને મેદાન પર ગરમ માહોલ હતો. અક્ષર પટેલ બોલિંગ કરી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન અમ્પાયર ક્રિસ થર્ગેટે અક્ષરના એક બોલને વાઈડ આપ્યો.
સતત વાઈડ બોલને કારણે ટીમ ઈન્ડિયાની મુશ્કેલીઓ પહેલેથી જ વધી ગઈ હતી, ત્યારે વધુ એક વાઈડ આવતા અક્ષર પટેલ અમ્પાયરના નિર્ણયથી સ્પષ્ટપણે નારાજ દેખાતો હતો. વાત ત્યાં જ અટકી નહીં, ભારતીય કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરે પોતાનો પિત્તો ગુમાવ્યો અને તરત જ અમ્પાયર સાથે ઉગ્ર દલીલ કરવા લાગ્યો.
વીડિયોમાં સ્પષ્ટ દેખાતું હતું કે શ્રેયસ અય્યર અમ્પાયરના નિર્ણયથી ગુસ્સામાં હતો અને તેણે ખૂબ જ આક્રમક રીતે પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. મેચના આ નિર્ણાયક તબક્કે વધારાનો રન આપવો ભારતને ભારે પડી શક્યો હોત અને અય્યર પર ગુસ્સા પાછળનું આ જ કારણ હતું.
અમ્પાયરને બદલવો પડ્યો નિર્ણય
ભારતીય કેપ્ટનના ગુસ્સા અને ખેલાડીઓના રોષને જોતાં ઓન-ફિલ્ડ અમ્પાયર ક્રિસ થર્ગેટ અને ક્રિસ બ્રાઉને એકબીજા સાથે ચર્ચા કરી. ત્યારબાદ નાટ્યાત્મક વળાંક આવ્યો અને અમ્પાયરોએ તેમનો નિર્ણય બદલી નાખ્યો અને બોલને વેલિડ ગણ્યો. આ નિર્ણયએ મેચનું પાસું બદલી નાખ્યું.
ભારતીય ટીમ 2 રનથી જીતી
આ ઘટનાક્રમ બાદ ભારતીય ટીમે છેલ્લા બોલ સુધી સંયમ જાળવી રાખ્યો અને જાપાનને રન કરવા દીધા નહીં, જેના કારણે જાપાન પર દબાણ આવ્યું. આખરે ભારતે આ રોમાંચક અને રસાકસીભરી મેચમાં 2 રનથી જીત નોંધાવી. પાંચ ઓવરની આ મેચમાં ભારતે 32 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે જવાબમાં જાપાનની ટીમ 30 રન જ બનાવી શકી હતી.