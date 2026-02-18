ટીમ ઈન્ડિયા વિજયરથ પર સવાર, નેધરલેન્ડ્સને 17 રને હરાવી વર્લ્ડ કપમાં હાસિલ કરી સતત ચોથી જીત; હવે સુપર-8ની તૈયારી
T20 World Cup 2026: ટીમ ઈન્ડિયાએ બુધવારે રમાયેલા T20 વર્લ્ડ કપના ગ્રુપ-એ મેચમાં નેધરલેન્ડ્સને 17 રનથી હરાવીને શાનદાર વિજય મેળવ્યો છે. આ જીત સાથે ભારતે T20 વર્લ્ડ કપમાં સતત ચોથી જીત નોંધાવીને પોતાનું અજેય અભિયાન ચાલુ રાખ્યું છે.
- શિવમ દુબેએ શાનદાર બેટિંગ કરીને ટીમને મજબૂત સ્કોર સુધી પહોંચાડી
- સતત શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે ભારત ગ્રુપ-Aમાં પ્રથમ સ્થાને
- ભારતે આ વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધી રમાયેલી ચારેય મેચો જીતીને વિજયી અભિયાન ચાલુ રાખ્યું
Trending Photos
T20 World Cup 2026: ટીમ ઈન્ડિયાએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના ગ્રુપ-A મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરતા નેધરલેન્ડ્સને 17 રનથી હરાવ્યું છે. આ જીત સાથે ભારતીય ટીમે T20 વર્લ્ડ કપમાં સતત ચોથી જીત નોંધાવી છે. ભારતે પહેલાથી જ સુપર-8 સ્ટેજમાં પોતાની જગ્યા બનાવી લીધી છે. આ મેચમાં શિવમ દુબેની શાનદાર અર્ધસદીની મદદથી ભારતે 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 193 રન બનાવ્યા હતા. જેના જવાબમાં નેધરલેન્ડ્સની ટીમ 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 176 રન જ બનાવી શકી હતી. નેધરલેન્ડ્સ તરફથી બાસ ડી લીડે સૌથી વધુ 33 રન બનાવ્યા હતા. ભારત ગ્રુપ-Aમાં પોતાની તમામ મેચો જીતીને ટોપ પર રહ્યું છે, જ્યારે નેધરલેન્ડ્સને માત્ર એક જ જીત મળી હતી. નોંધનીય છે કે, T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત છેલ્લા 12 મેચોથી અજેય છે.
રસાકસી ભરી મેચે ફેન્સને કર્યા રોમાંચિત
શિવમ દુબેની તોફાની અર્ધસદી બાદ વરુણ ચક્રવર્તીની સ્પિનના જાદુથી ભારતે ICC ટી20 વર્લ્ડ કપના ગ્રુપ A મેચમાં નેધરલેન્ડ્સને હરાવીને સતત ચોથી જીત નોંધાવી હતી. ભારત 4 મેચમાં 8 પોઈન્ટ સાથે ગ્રુપમાં પ્રથમ સ્થાને રહ્યું છે, જ્યારે નેધરલેન્ડ્સે 4 મેચમાં 1 જીત (2 પોઈન્ટ) સાથે પોતાનું અભિયાન પૂરું કર્યું છે.
નેધરલેન્ડ્સની ધીમી શરૂઆત
નેધરલેન્ડ્સે પાવરપ્લેમાં માત્ર 36 રન બનાવ્યા અને મેક્સ ઓડોડની વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. વરુણ ચક્રવર્તીની ઓવરોમાં નેધરલેન્ડ્સના બેટ્સમેનો સંઘર્ષ કરતા જોવા મળ્યા હતા, જો કે અન્ય બોલરો સામે તેમણે ઝડપથી રન બનાવ્યા હતા. હાર્દિક પંડ્યાએ બીજા ઓપનર માઈકલ લેવિટને આઉટ કર્યો હતો. બાસ ડી લીડે અને કોલિન એકરમેને માત્ર 26 બોલમાં 49 રનની પાર્ટનરશિપ કરી હતી. વરુણ ચક્રવર્તીએ સતત બે બોલમાં એકરમેન અને આર્યન દત્તને આઉટ કર્યા હતા, પરંતુ કેપ્ટન સ્કોટ એડવર્ડ્સે વરુણને હેટ્રિક લેતા અટકાવ્યો હતો.
લીડે શિવમ દુબેનો બન્યો શિકાર
16મી ઓવર સુધીમાં ટીમનો સ્કોર 6 વિકેટે 125 રન થઈ ગયો હતો. લીડે 23 બોલમાં 33 રન બનાવીને શિવમ દુબેની ઓવરમાં આઉટ થયો હતો. જસપ્રીત બુમરાહે કેપ્ટન એડવર્ડ્સને ક્લીન બોલ્ડ કર્યો હતો. ત્યારબાદ નૂહ ક્રોસ અને જેક લાયન કેશેટે 23 બોલમાં 47 રન જોડીને ભારતીય બોલરોને થોડા પરેશાન કર્યા હતા, પરંતુ તેઓ નેધરલેન્ડ્સને જીત અપાવી શક્યા નહીં.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે