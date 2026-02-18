Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

નેધરલેન્ડ સામે બદલાઈ જશે ભારતની પ્લેઈંગ-11 ! આ ખેલાડીઓને મળશે મોકો

Team India Playing 11 : ભારત અને નેધરલેન્ડ વચ્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં મેચ રમાશે. ભારતે તેની ત્રણેય મેચ જીતી લીધી છે. ત્યારે ભારત તેની ગ્રુપ સ્ટેજની છેલ્લી મેચમાં તેની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં ફેરફાર કરી શકે છે. ત્યારે કયા ખેલાડીઓ બહાર થશે અને કોને મોકો મળશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 18, 2026, 11:31 AM IST

Team India Playing 11 : T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર ભારતીય ટીમ આજે નેધરલેન્ડ્સ સામે તેની અંતિમ ગ્રુપ મેચમાં ટકરાશે. ભારતીય ટીમ સુપર 8 માટે ક્વોલિફાય થઈ ચૂકી છે, તેથી આ મેચમાં કેટલાક ફેરફારો કરી શકે છે. ટીમ મેનેજમેન્ટ આ મેચમાં કેટલાક ખેલાડીઓને મોકો આપી શકે છે. 

ખેલાડીઓએ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં પ્રેક્ટિસ સેશન દરમિયાન પરસેવો પાડ્યો હતો. ખાસ કરીને યુવા બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા નેટ્સમાં ઘણો સમય વિતાવતો જોવા મળ્યો હતો. તેણે શરૂઆતની મેચોમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું નહોતું, તેથી આ મેચમાં તેની પાસેથી મોટી ઇનિંગ્સની અપેક્ષા છે.

કુલદીપ અને હાર્દિકને આરામ આપવામાં આવી શકે છે

ટીમ મેનેજમેન્ટ આ મેચ માટે સ્પિનર કુલદીપ યાદવ અને ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાને આરામ આપી શકે છે. ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહ અને મોહમ્મદ સિરાજ તેમની જગ્યા લે તેવી શક્યતા છે. આનાથી ટીમને તેના બોલિંગ કોમ્બિનેશનને વધુ મજબૂત બનાવવામાં મદદ મળશે. જો કે, પહેલાથી જ એવા સંકેતો મળી ચૂક્યા છે કે ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ રમશે, જે બોલિંગ આક્રમણમાં સંતુલન જાળવી રાખશે.

કેવી છે પીચ ?

આ મેચ અમદાવાદમાં સાંજે 7 વાગ્યે રમાશે, આ મેદાન પર રાતની મેચો મોટાભાગે હાઈ સ્કોરવાળી હોય છે. છેલ્લી પાંચ રાતની મેચોમાંથી ચારમાં પ્રથમ ઇનિંગ્સનો સ્કોર 210થી વધુ રહ્યો છે. તેથી ટોસ જીતનાર ટીમ વિરોધી ટીમ પર દબાણ લાવવા માટે પહેલા બેટિંગ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે.

બેટ્સમેનોએ સ્પિન સામે પ્રેક્ટિસ કરી

પ્રેક્ટિસ સેશન દરમિયાન તિલક વર્મા અને રિંકુ સિંહ જેવા બેટ્સમેનોએ પણ સ્પિન બોલિંગ સામે ખાસ તૈયારીઓ કરી હતી. ટીમ મેનેજમેન્ટ ઇચ્છે છે કે મધ્યમ ક્રમ કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં રન બનાવવા માટે તૈયાર રહે.

ભારતીય ટીમ આ મેચ જીત સાથે પૂર્ણ કરવા માંગશે. આ મેચ યુવા ખેલાડીઓને પોતાને સાબિત કરવાની એક સારી તક પણ પૂરી પાડશે. જો આ ફેરફારો કરવામાં આવે તો ટીમ ઇન્ડિયા નેધરલેન્ડ્સ સામે નવી રણનીતિ સાથે મેદાનમાં ઉતરી શકે છે.

ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ 11

અભિષેક શર્મા, ઇશાન કિશન, તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ, રિંકુ સિંહ, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રીત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી.
 

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

